به گزارش خبرگزاری مهر، آتشسوزی در محدوده تیروان و خایلار منطقه دیزمار که از عصر روز شنبه آغاز شده بود، با تلاش مستمر نیروهای حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی مهار و بهطور کامل اطفا شد.
نیروهای محیط زیست پس از حضور در محل، با اجرای عملیات اطفای حریق و کنترل کانونهای آتش، موفق شدند شعلهها را مهار کرده و مانع سرایت آتش به سایر بخشهای عرصههای طبیعی و زیستگاههای منطقه شوند.
پس از خاموش شدن کامل حریق نیز عملیات پایش منطقه ادامه یافت و نیروهای حاضر با بررسی نقاط مختلف، از نبود کانونهای پنهان آتش و احتمال شعلهور شدن دوباره آن اطمینان حاصل کردند.
بر اساس اعلام حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی، حریق در این محدوده از عصر هفتم شهریور آغاز شده و پس از حدود یک روز تلاش نیروهای عملیاتی و محیطبانان بهطور کامل اطفا شده است.
دیزمار یکی از زیستبومهای ارزشمند آذربایجانشرقی به شمار میرود و حفاظت از عرصههای طبیعی آن نیازمند حضور و پایش مستمر نیروهای حفاظتی است.
حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی همچنین بر اهمیت مشارکت جوامع محلی در پیشگیری از وقوع و گسترش آتشسوزی در عرصههای طبیعی تأکید کرده و همراهی مردم منطقه را در صیانت از منابع طبیعی و زیستگاههای ارزشمند دیزمار ضروری دانسته است.
نظر شما