140 مصوبه سفرهای دولت در شهرضا اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد باقر محمدی در حاشیه بازدید هیئت دولت از شهرستان شهرضا اظهار داشت: از تعداد پروژه‌های اجرا شده در این شهرستان 20 مصوبه باقیمانده که هنوز آغاز به کار نکرده یا در حال اجرا است.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت 30 درصدی پروژه پساب فاضلاب شهرضا تصریح کرد: انتظار است با تخصیص اعتبار لازم، عملیات اجرایی این طرح کامل شود.

محمدی افزود: در صورت تکمیل پروژه فاضلاب شهری با توجه به وجود صنایع متعدد در این شهرستان می‌توان مشکلات آب صنعت را از این پروژه تامین کرد.

وی عملیاتی شدن مصوبه احداث منطقه ویژه اقتصادی را از دیگر پروژه‌های که امروز با حضور نماینده دولت افتتاح شد، اعلام و تاکید کرد: گازرسانی به کوره‌های آجرپزی و گلخانه‌های منطقه افتخاریه، کانال آبیاری بتونی مهیار با سرمایه‌گذاری 916 میلیون ریال از منابع دولتی و 137 میلیون ریال از منابع خصوصی از دیگر پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: شرکت تعاونی تولید 200 راسی دام و طیور بخش دیگری از این پروژه‌ها است.