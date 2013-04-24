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۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۰:۴۰

بهروز عطایی:

بازی برابر گاز هند آسان نبود/ وقتی در حال بردن هستید تعویض نیاز نیست

بازی برابر گاز هند آسان نبود/ وقتی در حال بردن هستید تعویض نیاز نیست

سرمربی تیم والیبال کاله با تاکید بر اینکه دیدار مقابل نماینده هند آسان به نظر می آمد در حالی که چنین نبود گفت: به خاطر فشاری که از ابتدای بازی به حریف وارد کردیم توانستیم این تیم را از جریان بازی خارج کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از همان دقایق ابتدایی مسابقه مشخص بود که کاله برای پیروزی راه دشواری ندارد. با این اوصاف چرا در بیشتر دقایق از ترکیب اصلی تیم استفاده شد و کمتر به بازیکنان ذخیره فرصت استفاده دادید؟

این پرسش خبرنگار مهر بود که سرمربی تیم والیبال کاله در آغاز نشست خبری دیدار برابر گاز هند در پاسخ به آن اظهار داشت، بازی آسانی نبود اما اینطور به نظر می رسید چون ما از ابتدای بازی با قدرت کار کردیم و فشار زیادی به حریف آوردیم طوری که خیلی زود هند را از جریان مسابقات خارج کردیم.

وی تصریح کرد: با تحلیل درستی که از عملکرد گاز هند داشتیم خیلی عاقلانه مقابل این تیم قرار گرفتیم. به نظر می آمد حریفمان قدرت زیادی نداشت در حالی که گاز هند همان تیمی است که نماینده چین را به دردسر انداخت. دو سوم بازیکنان این تیم ملی پوش هستند.

بهروز عطایی تاکید کرد : از طرفی از نظر من تعویض تعریف خاصی دارد. وقتی تیم در حال بردن است نیازی به تعویض نیست. از نظر من از بازیکنان جایگزین باید در شرایط سخت استفاده کرد نه زمانی که تیم در شرایط خوب بسر می برد.

این مربی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر پیش بینی دیدار روز پنجشنبه مقابل لیونگ چین گفت: چین نماینده خوبی دارد که والیبال را با کیفیت بازی می کند البته لیونگ امروز مقابل نماینده چین تایپه باخت. بنابراین قطعا فردا دیداری انتحاری برابر ما خواهد داشت.

سرمربی تیم والیبال کاله تاکید کرد که تنها کسب عنوان قهرمانی این تیم را در این دوره از مسابقات باشگاه های آسیا ارضا می کند و برای رسیدن به آن خود و بازیکنانش تلاش می کنند.

کد مطلب 2040302

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