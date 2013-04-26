استقبال کم تماشاگران و میزبانی کم رونق ایران

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا که برای پنجمین‌بار (با احتساب مسابقات جام صلح) امتیاز برگزاری آن به ایران داده شد، از یکشنبه گذشته با حضور نمایندگان سیزده کشور در تهران آغاز شد و تا امروز جمعه که روز استراحت شرکت کنندگان است به طور مستمر در سالن دوازده هزار نفری آزادی پیگیری شده است.

این مسابقات حکم انتخابی پیکارهای قهرمانی باشگاه‌های جهان را دارد وبه همین دلیل تیم‌های شرکت کننده پس از دیدارهای روز نخست که حرف زیادی برای گفتن نداشتند و بیشتر به ارزیابی یکدیگر پرداختند، رقابت‌های خود را از روز دوم به بعد به مراتب بهتر و جدی‌تر دنبال کردند. در این میان کاله هم به موازات دیگر تیم‌ها بازی به بازی بهتر کار کرد و نمایش تماشاگر پسندی ارائه داد هرچند استقبال تماشاگران از دیدارهای این تیم زیاد نبود.

تماشاگرانی که طی روزهای گذشته دیدارهای کاله در رقابت‌های باشگاه‌های آسیا را از نزدیک تماشا کردند، انگشت شمار نبودند اما تعدادشان به اندازه‌ای هم نبود که ظرفیت کامل سالن دوازده هزار نفری آزادی یا بخش قابل توجهی از آن را پر کند. برای تماشای هر یک از دیدارهای نماینده ایران در این مسابقات بیشتر 500 - 400 تماشاگر به سالن نیامد و این تعداد خیلی کمتر از تعداد تماشاگرانی است که کاله را در دیدارهای خانگی و خارج خانه این تیم در لیگ برتر همراهی می کردند.

در کل استقبال تماشاگران از مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا خیلی کم بود و این در حالی است که تماشاگران یکی از تاثیرگذارترین فاکتورها ر رقابت‌های ورزشی هستند که بدون آنها رقابت در سطح حرفه‌ای معنا و مفهوم زیادی ندارد و چه بسا اصلا کسی حاضر به رقابت در این سطح نشود. از طرفی یکی از عوامل تاثیرگذار برای بهره بردن از حضور تماشاگر، داشتن امتیاز میزبانی است. امتیازی که از کاله از آن برخوردار است اما ...

به طور حتم بزرگترین حسن میزبانی برای تیم‌های ورزشی بهره بردن از حمایت افرادی است که در قالب تماشاگر و طرفدار به سالن می‌آیند تا یکصدا تیم‌شان را مورد تشویق قرار دهند. بر این اساس شاید اگر مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا به جای تهران در آمل برگزار می‌شد کاله می‌توانست شاهد حضور تماشاگران خیلی بیشتری به هنگام برگزاری دیدارهایش باشد.

البته نبود سالن استاندارد و مورد تائید AVC در آمل، در کشیده شدن بازی‌ها به تهران بی تاثیر نبود. سالنی که مدیرعامل باشگاه کاله مدت‌هاست برنامه احداث آن با ظرفیت 8 هزار نفر را در برنامه این باشگاه قرار داده اما به گفته وی عدم همکاری مسئولان ورزش، کلنگ زنی این سالن را تا به امروز به تاخیر انداخته است.

از طرف دیگر بعد مسافت و اینکه سالن محل برگزاری مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا در مرکز شهر نیست و تسهیلات لازم برای رفت و آمد به آن هم در نظر گرفته نشده، بی تاثیر در کمرنگ بودن حضور تماشاگران در سالن دوازده هزار نفری آزادی نیست. لازم بود برای این مسابقات علاوه بر تبلیغات بیشتر، تسهیلاتی جهت رفت و آمد از نقاط مختلف لحاظ می‌شد تا از این حیث بهانه‌ای برای حضور کم تماشاگران نباشد.

در هر صوت داشتن امتیاز میزبانی و بازی در زمین خودی بر بازی در جاهای دیگر برتری دارد و کاله تا به امروز که در آستانه صعود به مرحله نیمه نهایی است از این برتری به خوبی استفاده کرده اما به طور حتم نماینده ایران از این مرحله به بعد و برای عبور از حریفان باقی مانده‌اش تا رسیدن به جام قهرمانی و سهمیه جهانی نیاز دارد حمایت تماشاگرانش را بیشتر و جامع تر پشت سر خود داشته باشد.

تماشاگران و به خصوص والیبال دوستان آملی که کاله را برای قهرمانی در لیگ برتر یاری کردند نباید این تیم را در این میدان آسیایی تنها بگذارند. کاله در آزادی تهران منتظر تماشاگرانش است.