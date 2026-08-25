به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجید انصاری پیش از ظهر سهشنبه در آیین بهرهبرداری از سایت پسماند قائمشهر اظهار کرد: مجموعه طرحهای پسماندی که در مازندران اجرا میشود، از اهمیت ویژهای برخوردار است و برخی از این پروژهها کاربرد و آثار ملی دارند.
وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و گردشگری مازندران افزود: میلیونها گردشگر در طول سال به این استان سفر میکنند و انتظار دارند از طبیعت زیبای آن خاطرهای خوش داشته باشند، اما مشکلات مربوط به پسماند در سالهای گذشته این تصویر را تحت تأثیر قرار داده بود.
انصاری ادامه داد: مردم و گردشگران سالها با معضل زباله و آثار نامطلوب آن در برخی مناطق استان مواجه بودند و این موضوع به یکی از مطالبات جدی برای حفظ چهره سرسبز و زیبای مازندران تبدیل شده بود.
معاون حقوقی رئیسجمهور با قدردانی از مدیران استان و دستاندرکاران اجرای این پروژه گفت: بهرهبرداری از این طرح حاصل تلاش مدیران و مجموعههایی است که برای حل معضل پسماند در مازندران همکاری کردهاند.
وی همچنین با اشاره به محدودیت منابع دولت برای اجرای پروژههای عمرانی تصریح کرد: در شرایطی که دولت با تنگنای تأمین منابع مواجه است، مشارکت مردم و سرمایهگذاری میتواند به کمک دولت بیاید و اجرای پروژههای مهم و ماندگار را شتاب بخشد.
حجتالاسلام انصاری خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای مدیریت پسماند اقدامی ارزشمند در مسیر حفاظت از محیط زیست، ارتقای کیفیت زندگی مردم و حفظ ظرفیتهای طبیعی و گردشگری مازندران است.
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