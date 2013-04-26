به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا روز پنجشنبه با برگزاری 6 دیدار از روز دوم و پایانی پیگیری شد. در این روز تیم کاله در مصاف با لیونینگ چین که یکی از مدعیان شرکت کننده محسوب می‌شود موفق شد به برتری قاطع 3 بر صفر دست یابد و روند پیروزی‌های خود به عنوان تنها تیمی که هیچ گیمی را واگذار نکرده است را ادامه دهد.

در سایر دیدارهای این روز از مسابقات العین امارات با پیروزی برابر نماینده لبنان نخستین پیروزی خود در این مسابقات را جشن گرفت. ضمن اینکه تیم‌های سهام عمان، تایوان پاورز چین تایپه، تویودا ژاپن و الریان قطر نیز موفق به شکست حریفان خود شدند. نتایج به دست آمده در روز دوم از مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

رده‌بندی تیم‌های نهم تا سیزدهم

* العین امارات 3 - بوشریه لبنان یک

* منتخب ازبکستان یک - سهام عمان 3

* الریان قطر 3 - الماتی قزاقستان صفر

رده‌بندی تیم‌های اول تا هشتم

* تایوان پاورز چین تایپه 3 - گاز هند یک

* گاز عراق صفر - تویودا ژاپن 3

* کاله ایران 3 - لیونینگ چین صفر

در پایان دیدارهای این روز از مسابقات و همچنین با توجه به اینکه نتایج مرحله مقدماتی برای این مرحله نیز به حساب می‌آید (پیروزی 3 بر صفر کاله برابر تایوان پاورز چین تایپه در مرحله دوم لحاظ می‌شود)، تیم کاله با سه پیروزی و امتیاز کامل 9 در صدر گروه E قرار گرفت. در میان تیم‌های گروه دیگر که دیدارهای خود را برای تعیین رده‌بندی تیم‌های اول تا هشتم دنبال می‌کنند، الریان قطر با غلبه بر آلماتی قزاقستان به صدر جدول رده بندی صعود کرد.

از میان تیم‌هایی که برای تعیین رده بندی تیم‌های نهم تا دوازدهم با هم رقابت می کنند تیم العین با کسب نخستین پیروزی خود در صدر گروه G ایستاد و عمانی ها نیز با غلبه بر نماینده ازبسکتان به صدر گروه H صعود کردند.

گروه‌بندی تیم‌ها در پایان دیدارهای روز دوم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه E

1- کاله ایران (3 بازی، 3 برد، بدون باخت، 9 امتیاز)

2- تایوان پاورز چین تایپه (3 بازی، 2 برد، یک باخت، 6 امتیاز)

3- لیونینگ چین (3 بازی، یک برد، 2 باخت، 3 امتیاز)

4- گازهند (3 بازی، بدون برد، 3 باخت، بدون امتیاز)

گروه F

1- الریان قطر(3 بازی، 3 برد، بدون باخت، 8 امتیاز)

2 - آلماتی قزاقستان (3 بازی، 2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)

3- تویودا ژاپن (3 بازی، یک برد، 2 باخت، 3 امتیاز)

4- گاز عراق (3 بازی، بدون برد، 3 باخت، 2 امتیاز)

گروه G

1- العین امارات (یک بازی، یک برد، بدون باخت، 3 امتیاز)

2- بوشریه لبنان (یک بازی، بدون برد، یک باخت، بدون امتیاز)

گروه H

1- سهام عمان (2 بازی، 2 برد، بدون باخت، 6 امتیاز)

2- منتخب ازبکستان (2 بازی، یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)

3- منتخب مالدیو (2 بازی، بدون برد، 2 باخت، بدون امتیاز)

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های شرکت کننده در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا روز جمعه استراحت می‌کنند اما از روز شنبه دیدارهای خود را در قالب مرحله حذفی پیگیری می‌کنند. در چارچوب این روز از مسابقات کاله به عنوان صدرنشین گروه E به مصاف تیم چهارم گروه F می‌رود. تیم‌های برنده این مرحله راهی مرحله نیمه نهایی می‌شوند. بر این اساس تیم کاله در صورت پیروزی مقابل گاز هند برای دومین بار متوالی به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا صعود خواهد کرد.

برنامه دیدارهای مرحله حذفی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

شنبه 92/2/7

رده‌بندی تیم‌های نهم تا دوازدهم

* العین امارات - منتخب ازبکستان

* بوشریه لبنان - سهام عمان

مرحله حذفی برای رده بندی تیم های اول تا هشتم

* تایوان پاورز - چین تایپه - تویودا ژاپن

* لیونیگ چین - آلماتی قزاقستان

* کاله ایران - گاز عراق

* گاز هند - الریان قطر

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا که از یکشنبه گذشته در تهران آغاز شده تا 9 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. قهرمان این مسابقات سهمیه شرکت در پیکارهای جهانی برزیل را کسب می‎کند.