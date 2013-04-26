تیم جودو بانوان خراسان رضوی به هفته دوم رقابتهای لیگ کشور اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ولی پور صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته دوم، سومین دوره رقابتهای لیگ جودو بانوان کشور، جام خلیج فارس صبح امروز در سالن شهید افراسیابی تهران آغاز خواهد شد.

سرپرست هیئت جودو و کوراش خراسان رضوی افزود: تیم جودو بانوان خراسان رضوی که پس پیروزی در 3 دیدار هفته آغازین این رقابتها بر تیمهای امید همدان، هیئت جودو البرز و لبنیات دامنه سهند تبریز در اسفند ماه سال گذشته هم اکنون با 9 امتیاز در صدر جدول این رقابتها قرار دارد، در هفته پایانی دور رفت 3 حریف دیگر را پیش رو خواهد داشت.

ولی پور بیان کرد: تیم بانوان استان امروز در اولین دیدار خود به مصاف تیم رده سومی منتخب همدان نهاوند خواهد رفت و پس از آن تیم قعر جدولی هیئت جودو تهران را پیش رو خواهد داشت.

وی با اشاره به مصاف دشوار تیم بانوان استان در مقابل تیم شهرداری خرم اباد که درجایگاه دوم جدول رده بندی لیگ قرار دارد اظهار کرد: سارا راستگو، فاطمه ظریف غفوریان، سمانه حیدرزاده، خدیجه حیدری نژاد، زهرا صادقی، میمنت قاسم آبادی، عشرت خباز، آمنه محمودی، دینا دهنوی و فائزه فخار ترکیب تیم جودو بانوان خراسان رضوی را در این هفته از مسابقات تشکیل می دهند و آذر دلقندی سرمربیگری این تیم را برعهده دارد.