۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۱۹

پیام سردار نقدی برای درگذشت امیرحسین فردی

سردار نقدی خبر درگذشت امير حسين فردی؛ هنرمند بسيجی و نويسنده انقلابی را موجب تاسف و تألم جامعه هنرمندان و عموم ملت قدردان ايران اسلامی عنوان کرد.

سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پیامی، درگذشت امیرحسین فردی رئیس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری را تسلیت گفت.

متن پیام فردی به شرح زیر است:

انا لله و انا اله راجعون

خبر درگذشت هنرمند بسيجی و نويسنده انقلابی جناب آقای امير حسين فردی موجب تاسف و تألم جامعه هنرمندان و عموم ملت قدردان ايران اسلامی شد.

آن استاد عزيز كه عمر پر بركت خويش را در اعتلاي جايگاه قلم دينی و تربيت جوانان انقلابي مصروف کرد، همواره گرمابخش محافل و مجالس هنرمندان ارزشی و بسيجی بود كه يقينا ياد و نامش در ميان علاقه‌مندان و دوستداران جبهه هنر انقلاب اسلامي جاودان خواهد ماند.

اين ضايعه را به هنرمندان متعهد مديران و فعالان حوزه هنری تبليغات اسلامی؛ برادر ارجمند جناب آقای شريعتمداری و همكاران پر تلاش روزنامه كيهان به ويژه خانواده معزی تسليت عرض کرده و علو درجات معنوی را برای ايشان خواستارم.

سرتيپ بسيجی محمد رضا نقدی
رييس سازمان بسيج مستضعفين

