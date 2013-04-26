راضیه تجار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درگذشت امیرحسین فردی اظهار داشت: او را از سالها قبل میشناختم و دربارهاش تنها باید گفت که خلاصه همه خوبیها بود، انسانی شریف که من در تمام مدت همکاریام با او حتی یکبار نشنیدم که با صدای بلند با کسی صحبت کند از سوی دیگر نویسندهای متعهد و دلسوز بر ادبیات انقلاب اسلامی به شمار میرفت.
وی افزود: او از یک مسجد در سالهای قبل از انقلاب شروع کرد و به نوجوانان آموزش داستاننویسی داد. این کار از این جهت اهمیت دارد که او در شرایطی انجام میشد که دیگر کسی به ادبیات انقلاب اهمیت نمیداد.
تجار افزود: فردی در تمامی سالهای حضورش در کیهان بچهها باعث گردهم جمع شدن جمع زیادی از نویسندگان شد و محیطی امن برای پرورش استعدادهای آنها پدید آورد.
این نویسنده افزود: مرکز آفرینشهای ادبی حوزه در مدت حضور فردی در آن محیطی امن و سرشار از آرامش بود. دو هفته قبل در این دفتر خدمت او رفتم برای احوال پرسی. مثل همیشه پشت میزش نشسته بود. صحبت که کردیم باز هم دغدغهاش داستان انقلاب بود و میگفت که درباره کمیت حضور ادبیات انقلاب در شهرستانها نگران است و باید برای افزایش این موضوع کاری کرد.
وی ادامه داد: در جریان برگزاری جشنواره داستان انقلاب امسال که حوزه هنری به دلیل مسائل مالی برای اجرای آن با مشکل روبرو شده بود، فردی، من و تعدادی از نویسندگان همکار با جشنواره را دعوت کرد و گفت که چه اتفاقی افتاده و خواستار همکاری و کمک ما به جشنواره شد که همه اعلام کردیم نمیگذاریم جشنواره امسال قطع شود چون نهالی است نوپا که باید ببالد و رشد کند.
به گفته تجار فردی در آخرین ملاقاتش با وی در دو هفته قبل با اشاره به جریان ادبی موجود در کشور که موضوع ادبیات انقلاب ایجاد شده است گفته بود که این نقطه ، نقطه روشنی در جریان ادبی معاصر ایران است که درست پایهگذاری شده و باید حفظ شود.
