بازیکنان گسترش فولاد با باشگاه تسویه حساب کردند

رسول خطیبی امروز با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: مدیریت باشگاه در طول فصل با تمام توان از تیم حمایت کرد و بازیکنان هیچ وقت از بابت مطالبات خود اذیت نشدند.

وی ادامه داد: از طرف آقای سمندر 45 درصد باقی مانده مطالبات بازیکنان امروز به حساب آنها واریز شد تا با بازیکنان تسویه حساب شود.

خطیبی با قدردانی از حمایت های غلامرضا سمندر اظهار داشت: مدیریت خوب آقای سمندر یکی از دلایلی بود که ما توانستیم در طول فصل بدون مشکل و با تمرکز به کارمان ادامه دهیم و جا دارد به عنوان سرمربی تیم از او تشکر کنم.

وی افزود: بازیکنان گسترش فولاد هم به واقع با عملکردی که داشتند، حمایت مدیریت باشگاه را به خوبی پاسخ دادند و حق آنها بود که به موقع مطالبات خود را دریافت کنند.