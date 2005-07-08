ايام فاطميه در راديو فرهنگ

برنامه "داغ شقايق " ويژه شهادت ساعت 30/4 الي 5 بامداد به نويسندگي فاطمه رضايي و تهيه كنندگي محبوبه نعمتي و"نمايش ويژه " حضرت زهرا ساعت 2الي 15/2 بامداد به تهيه كنندگي آقاي سيد اردياني و همچنين "سوره كوثر" نام برنامه اي كه با حضوركارشناسان به بحث وبررسي پيرامون زندگاني وشخصيت حضرت زهرا (س ) وبه بررسي ابعاد مختلف ويژگيهاي اخلاقي حضرت به تهيه كنندگي محمد حسين سعيدي ساعت 30/2 الي 30/3 ازراديو فرهنگ پخش مي شود.

ودربرنامه "تشته ودريا " ساعت 45/12الي 15/13 ظهرروزيكشنبه 19 تيرماه ازگروه فرهنگ وانديشه ودرگروه فرهنگ ودانش روزشنبه ويكشنبه 18و19 تيرماه ساعت 10/17 الي 30/17 نمايشنامه اي با عنوان " عقوبت يك تازيانه " كه قسمت اول آن روزشنبه وقسمت دوم آن روزيكشنبه ويژه شهادت به تهيه كنندگي محمد حسين سعيدي وبه سردبيري هادي پرگيروهمچنين ويژه برنامه اي ازاين گروه راجع به شخصيت وشعرومناقب حضرت فاطمه ساعت 16الي 30/16 روزيكشنبه 19 تيرماه درراديو فرهنگ پخش مي شود.

ويژه برنامه اي هم با عنوان "ناگهان گريه " به صورت زنده روزيكشنبه ازساعت 30/10الي 30/12 صبح پخش مي شود. برنامه تركيبي است ازگفتار- موسيقي - مرثيه وكارشناسي وشعرخواني دراين برنامه سركارخانم دكترسويسزي پيرامون فدك وخطبه حضرت زهرا به طورمفصل با گزارشگربرنامه آقاي محمد معيني صحبت مي كنند حضرت حجه الاسلام اشتهاردي وسركارخانم دكترقروي ازكارشناسان ديگربرنامه مي باشند كه درزمينه سيره واخلاق وروش زندگي آن حضرت دركنارمقام والاي ولايت صحبت مي كنند .

اين برنامه به نويسندگي وسردبيري عليرضا معيني ازگروه فرهنگ وانديشه شبكه فرهنگ پخش خواهد شد .