مشاركت حداكثري در انتخابات مقاوم سازي كشور در برابر تحريم ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهري در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته آشخانه با اشاره به فرا رسيدن هفته معلم و سالروز شهادت استاد مرتضي مطهري، اين شهيد بزرگوار را حاصل عمر امام خميني(ره) دانست و افزود: معلم كسي است كه در دل انسان چراغي را روشن كرده و او را از جهالت و ناداني به سمت دانايي و معرفت رهنمون مي كند و شهيد مطهري نيز براي رهايي از جهالت تلاش هاي فراواني انجام داد.ژ

وي در ادامه به مسئله انتخابات پرداخت و با بيان اينكه انتخابات هم فرصت است و هم تهديد، اظهار داشت: انتخابات به دليل داشتن بستري گسترده براي سوء استفاده دشمن تهديد تلقي مي شود اما از طرف ديگر نيز به صحنه آمدن يك ملت و توليد قدرت و تاثيرگذاري اين قدرت بر فكر و ذهن ملت هاي ديگر و سران توطئه گر و نيز برهم زدن تعادل آنها فرصت بسيار مغتنمي به شمار مي رود.

حجت الاسلام طاهري با اشاره به برگزاري انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در 24 خرداد ماه سال جاري، تصريح كرد: مشاركت حداكثري مردم در انتخابات پيش رو كشور را در برابر تحريم ها و تهديدها مقاوم تر مي كند.

وي با تاكيد اينكه بايد تهديد و آمادگي دشمن براي بهره برداري از انتخابات را جدي گرفت، افزود: اگر ملت تابلويي از انسجام، غيرت، شجاعت، شرافت و بصيرت را در انتخابات 24 خرداد ماه خلق كند و با اميد به نصرت الهي تحريم و تهديد را هيچ انگارد، دشمن و دلبستگان به او نااميد و مايوس خواهند شد.