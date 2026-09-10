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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹

تشییع پیکر امیر سرتیپ حق‌جو در ازنا

تشییع پیکر امیر سرتیپ حق‌جو در ازنا

ازنا- پیکر امیر سرتیپ «حاج غلامحسین حق‌جو» از فرماندهان پیشکسوت انتظامی و یادگار دوران دفاع مقدس، با حضور گسترده مردم شهرستان ازنا تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵، آیین تشییع و خاکسپاری پیکر امیر سرتیپ «حاج غلامحسین حق‌جو» از فرماندهان پیشکسوت انتظامی و یادگار دوران دفاع مقدس، در شهرستان ازنا برگزار شد.

جمعی از مردم شریف و شهیدپرور ازنا با حضور در این آیین، پیکر این فرمانده پیشکسوت را از مقابل منزل وی در فاز چهار، خیابان ابن‌سینا تا گلزار شهدای شهر ازنا بدرقه کردند.

در این آیین، سردار «محمدرضا هاشمی‌فر» فرمانده انتظامی استان لرستان به همراه جمعی از فرماندهان، معاونان و کارکنان انتظامی استان حضور یافتند و بر پیکر امیر سرتیپ حق‌جو ادای احترام کردند.

حضور مسئولان و کارکنان انتظامی استان در این مراسم، ادای احترام به یکی از فرماندهان پیشکسوت و یادگاران دوران دفاع مقدس و قدردانی از سال‌ها خدمت و مجاهدت وی در عرصه امنیت و خدمت به مردم بود.

خاکسپاری در گلزار شهدای ازنا

امیر سرتیپ «حاج غلامحسین حق‌جو» پس از برگزاری آیین تشییع، در گلزار شهدای شهرستان ازنا به خاک سپرده شد.

این فرمانده پیشکسوت انتظامی سال‌ها در عرصه خدمت و فرماندهی فعالیت داشت و از یادگاران دوران دفاع مقدس بود.

کد مطلب 6943376

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    نظرات

    • ا م IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      0 0
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      روحش شاد و قرین رحمت خدا مردی سختکوش و پرتوان یک مسلمان واقعی
    • لک IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      0 0
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      روحش شاد

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