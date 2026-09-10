به گزارش خبرنگار مهر، رضا برزوئیان بعدازظهر پنجشنبه در جریان سفر به گلپایگان و بازدید از یکی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی این شهرستان، با اشاره به مهمترین دغدغههای تولیدکنندگان اظهار کرد: تأمین مالی، دسترسی به تسهیلات و فریز شدن بخشی از تسهیلات بانکی از دغدغههای تولیدکنندگان است.
وی افزود: این شرکت تعاونی علیرغم همه مشکلاتی که داشته، از جمله در بحث تأمین برق، خاموشیها، تأمین مواد اولیه و مشکلات نقدینگی، تمام تلاش خود را کرده است که نیروهای خود را حفظ کند و تنها تعداد اندکی از نیروها را به ناچار تعدیل کرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: این واحد تمام تلاش خود را کرده بود که نیروهای کار خود را حفظ کند و در جلسه نیز مقرر شد برای تأمین بخشی از نیاز این مجموعه در حوزه سرمایه در گردش، کمک و حمایت لازم انجام شود.
برزوئیان با اشاره به چالشهای موجود در بخش تعاون گفت: چالشهایی که وجود دارد را احصا کردهایم و بهخصوص در سال جاری، با همتی که وزارتخانه و شخص وزیر انجام دادهاند، به دنبال اصلاح قانون بخش تعاون هستیم.
وی افزود: قانون بخش تعاون مربوط به دهه ۷۰ است و در آن یکسری ابهامات و موضوعاتی وجود دارد که باید اصلاح شود. همچنین در بحث تأمین مالی باید روشهای جدید تأمین مالی را دنبال کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: باید بستههای تشویقی که در حوزه تعاون داریم و همچنین بستههای مالیاتی شفاف شود و حدود وظایف هیئتمدیره، بازرس و مجمع نیز مشخص شود و مداخلات دولت کاهش پیدا کرده و بیشتر نقش نظارتی داشته باشد.
برزوئیان با اشاره به محدودیتهای نقدینگی گفت: چالشهایی که ایجاد شده به هر ترتیب نقدینگی ما را محدود کرده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهشدت دنبال استفاده از روشهای جدید تأمین مالی است.
وی تصریح کرد: امروز چند نوبت بحث اوراق گام، برات الکترونیک و ضمانتهایی که در صندوق ضمانت تعاون داریم مطرح شد. اینها روشهای جدیدی هستند که میتوانند نگرانی واحدهای تولیدی درباره فریز شدن بخشی از تسهیلات را برطرف کرده و منابع را در اختیار کارفرما قرار دهند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: تسهیلات این واحد لوله گستر گلپایگان روز گذشته به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان واریز شده و بخش دیگری از تسهیلات نیز در آینده بسیار نزدیک به همین مبلغ ۱۰ میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.
برزوئیان افزود: با توجه به ظرفیتی که این واحد دارد، میتواند تا ۲۵۰ میلیارد تومان از اوراق گام استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: دولت و بانکها با تمام تلاش در کنار کارفرمایان ایستادهاند و کارفرمایان نیز با تمام توان تلاش میکنند تولید دچار چالش نشود؛ بنابراین باید همه دست به دست هم بدهیم تا هم تولید رونق داشته باشد و هم کارگران محیط کار خود را از دست ندهند و با پویایی لازم به فعالیت خود ادامه دهند.
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