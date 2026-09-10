تصمیم ناگهانی سازمان لیگ جای تعجب دارد؛ آماده دیدار با خیبر هستیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خلیلی درباره تصمیم سازمان لیگ مبنی بر لغو دیدار سرخپوشان مقابل خیبر خرمآباد اظهار کرد: پس از اعلام لیست تیم ملی امید و حضور ۳ نفر از بازیکنان ما در این فهرست، باشگاه آمادگی کامل خود را برای همکاری با تیم ملی امید و موفقیت این تیم در بازیهای آسیایی پیش رو اعلام کرد و همانطور که دیدید پرسپولیس در زمان مقرر، ایری، لطیفیفر و شهرآبادی را در اختیار کادر فنی تیم فوتبال امید قرار داد.
او ادامه داد: با اینکه بعضی باشگاهها در این زمینه هیچگونه همکاریای با فدراسیون و سازمان لیگ نداشتند اما ما در جهت منافع تیم ملی امید کار کردیم و حتی گفتیم مشکلی برای بازی مقابل خیبر در هفته هفتم لیگ برتر نداریم.
خلیلی گفت: سازمان لیگ حتی به ما اعلام کرد که با توجه به اینکه سه بازیکن خود را در راستای همکاری با تیم امید در اختیار ندارید میتوانید با ارسال نامه رسمی برای لغو این بازی درخواست دهید اما ما نامهای نزدیم و هیچ درخواستی هم برای تعویق این دیدار نداشتیم.
مدیر تیم فوتبال پرسپولیس گفت: این تصمیم خود سازمان لیگ بوده که ناگهانی هم انجام شد و برای ما هم جای تعجب دارد که چطور تیمی که فقط یک بازیکن در اردوی تیم امید دارد دیدارش لغو میشود. به هر حال ما همچنان آماده حضور در این بازی هستیم و هم تمریناتمان و هم برنامهریزی مربوط به بازی با خیبر را تغییر ندادهایم.
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