تعداد معتادان بی خانمان در استان زنجان در حال افزایش است



گل نسا آقا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برای تربیت کادر متخصص در زمینه پیش گیری مواد مخدر دوره های تربیتی برگزار شده است اظهار داشت: دوره های آموزشی درمان های غیر دارویی نیز برگزار شده است.



وی با یادآوری اینکه به افراد در معرض خطر مانند خانواده های معتادان نیز در این دوره ها توجه ویزه ای صورت می گیرد افزود: در حال حاضر تعداد مراجعین به بهزیستی نشان می دهد که معاتادان بی خانمان در استان در حال افزایش هستند و نیاز به ایجاد مرکزی برای این افراد احساس می شود.



معاون پیشگیری بهزیستی استان ادامه داد: بیشتر خانواده های معتادان و خود آنها برای معیشت خود و اشتغال با مشکل مواجه هستند در این راستاو برای حل این مشکل اقداماتی نیز انجام شده ولی کافی نیستند.



آقامحمدی از ثبت تعاونی برای ایجاد اشتغال معتادان و خانواده های آنان خبر داد و خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات موجود در حال حاضر عدم تخصیص اعتبارات برای فعالیت مطلوب این تعاونی می باشد.



آقا محمدی با تاکید بر اینکه به مقوله پژوهش محوری نگرش ویژه ای صورت گرفته است گفت: امکان بهره مندی معتادان و خانواده های آنان را از تسهیلات مسکن مهر پیگیر بده ایم ولی با توجه به مشکلات مالی این افراد موفق به ورود به طرح نمی شوند بنابراین نیاز است که در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود.