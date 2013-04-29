کشف جسد دختری 8 ساله کالیفرنیا را به هم ریخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ساکنان داکوتای شمالی از روز گذشته به داخل خانه ها رفته و با قفل کردن درهای ورودی هر نوع رفت و آمد مشکوک را زیر نظر دارند تا شاید قاتلی که یک دختر بچه هشت ساله را با ضربات چاقو به قتل رسانده شناسایی کنند.

علاوه بر مردم کارولینای شمالی، پلیس این منطقه نیز گشت زنی های خود در خیابان ها را افزایش داده و حتی از نیروهای امنیتی ایالات های همسایه نیز کمک گرفته اند تا شاید بتوانند عامل خشونت روز گذشته را پیدا کنند.

خشونت در ایالت های مختلف آمریکا موضوع جدیدی نیست اما کشته شدن کودکان در این خشونت ها موجب شده تا حساسیت های زیادی در خصوص این خشونت ها بوجود بیاید.

دولت آمریکا هنوز به وعده خود در خصوص محدود کردن سلاح عمل نکرده و تیراندازی و کشته شدن مردم در این کشور همچنان یک امر عادی تلقی می شود.