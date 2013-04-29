اصفهان بیشترین تصادفات نوروزی را داشت

به گزارش خبرنگار مهر،رضا مومنی نماینده سازمان امداد و نجات هلال احمر در نشست بایدها و نبایدهای سفرهای نوروزی که پیش از ظهر امروز دوشنبه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، گفت: بنا به مسوولیتی که داریم در طول سال چندین بار به ماموریت در جاده می رویم. متاسفانه امسال با حضور کمرنگ پلیس در جاده ها روبه رو بودیم. در حالی که اعلام می شد با کاهش تلفات روبه رو هستیم اما من این موضوع را نقد می کنم و با آمار علمی ثابت می کنم که اینطور نبوده است و اتفاقا با رشد چشمگیری در تلفات و حوادث جاده ای در نوروز امسال مواجه بوده ایم.

نماینده ای از سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: به رغم اعلام دستگاه های کشور میزان تلفات و حوادث جاده ای در نوروز 92 با رشد چشمگیری مواجه بوده است. همچنین پلیس حضور کمرنگی در جاده ها داشت و متکی به دوربین های خود بود.

وی افزود: سازمان امداد و نجات هلال احمر در طول ایام نوروز 5910 ماموریت در جاده ها داشت که 3258 ماموریت مرتبط با عملیات این سازمان و بقیه مرتبط با خدماتی بود که در جاده ها ارائه می شد مانند اسکان اضطراری.

وی ادامه داد: رشد عملیات 13 درصدی در جاده ها نشان می دهد حوادث نوروز 92 نسبت به سال های گذشته بیشتر بوده است.

وی به آمار تصادفات نیز اشاره کرد و گفت: سازمان ها اعلام کرده اند که بیشترین تصادفات متلعق به استان فارس بوده است اما طبق آماری که ما به روز داریم استان اصفهان با 589 تصادف، مازندران با 511 و فارس با 499 مورد دارای بیشترین آمارها بوده اند.

وی گفت: این سازمان آمادگی دارد تا آمار حوادث را لحظه به لحظه برای سازمان های متقاضی ارائه کند و حتی اعلام کند که بیشترین تصادفات متلعق به کدام خودروها است ولی به شرطی که روی این قضیه کار علمی شود.