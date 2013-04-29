اصطلاحات غیرواقعی آمار گردشگری را تحت الشعاع قرار می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ایمانی خوشخو، رئیس انجمن علمی گردشگری ایران در نشست بایدها و نبایدهای سفرهای نوروزی که ظهر دوشنبه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، گفت: در ایام عید یک جابه جایی جمعیت در زمان کوتاه از مبادی به مقاصد انجام می شود این پدیده اگرچه یک فرصت هست ولی اگر این فرصت در کشورهای دیگر بود به گونه ای مدیریت می شد که تبعات اقتصادی آن تا پنج ماه ادامه داشت. اما ما چه استفاده ای از این فرصت کرده ایم؟

وی گفت: همه سازمانها می خواهند این پدیده را مدیریت کنند که زحمتشان در جای خود محفوظ است ولی باید گفت که در دنیا اگر محور اقتصادی حذف شود، جای توجیه وجود ندارد چرا که گردشگری بخش مولد در اقتصاد کشور است.

ایمانی خوشخو با اعلام اینکه صنعت هر زمان که پیشوند هر بخشی باشد، آن بخش مولد اقتصاد است بیان کرد: سفرهای نوروزی مانند باران است که اگر زیاد شود سیل بوجود می آید اکنون سفرهای نوروزی به سیل تبدیل شده است که هر مسافری پس از پایان تعطیلات احساس خستگی می کند نه تجدید قوا. پس چه کسی باید این سفرها را مدیریت کند؟

وی گفت: اگر به آمارهای نوروزی دقت کنید می بینید که آمار اقامت های شبانه مسافران نوروزی میلیونی است درحالی که ما در کشور 250 هزار تخت داریم پس این افراد کجا اقامت کرده اند؟ این نشان می دهد که تقاضا زیاد است اما نتوانسته ایم در عرضه و مدیریت آن موفق عمل کنیم.

ایمانی خوشخو بیان کرد: آمارهای ارایه شده از سوی نهادهای ذیربط درباره سفرهای نوروزی برای رونق صنعت گردشگری راهگشا نیست.

وی گفت: اگر در کشور زلزله ای بیاید همه ارگانها درگیر می شوند اما در پرونده سفرهای نوروزی از آخرین روز عید بسته می شود تا اینکه دوباره اسفند ماه آن را باز کنیم چون همه به دنبال کار خود می روند با این حال اگر دوستان در هلال احمر و اورژانس زحمت نمی کشیدند بازهم آمار تلفات سفرهای نوروزی بیشتر از این می شد.

خوشخو تصریح کرد: اجازه ندهید که جابه جایی ها را با عنوان سفر و گردشگری بیان کنند چون تعاریف آنها با تعاریف ما فرق دارد و ما معتقدیم که این ها جابه جایی است نه مسافرت.

این استاد دانشگاه بیان کرد: باید بررسی شود که هزینه مسافران نوروزی چقدر است چون در میان ایرانیان خرج کردن برای سفر جایی ندارد و تمام مایحتاج خود را در صندوق عقب ماشین خود قرار می دهند تا کمتر خرج کنند هر چند که مشکل عرضه و کیفیت وجود دارد. حتی هزینه های اجتماعی این پدیده و میزان رضایتمندی مسافران نیز باید محاسبه شود چون سیل جابه جایی ها در ایام نوروز اتفاق می افتد.

وی همچنین از اینکه مسئولان گردشگری در سازمان میراث فرهنگی به رغم دعوت دانشگاهیان، حاضر به شرکت در این مراسم نشده اند، انتقاد کرد.