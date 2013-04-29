شرط فعالیت انتخاباتی نامزدها در مصلی/ عرضه 445 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه بازدید خبرنگاران حوزه کتاب از روند آماده سازی مصلی برای برپایی بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صبح امروز دوشنبه 9 اردبیهشت با حضور رئیس و معاون اجرایی نمایشگاه و جمعی از دست اندرکاران برگزاری این رویداد در مصلی برگزار شد.

در ابتدای این برنامه حسن اسفندمز معاون اجرایی و پشتیبانی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به سئوالات خبرنگاران در خصوص بخش‌های مختلف این نمایشگاه پاسخ گفت.

وی در این بازدید که از بخش ناشران آموزشی واقع در قسمت شمالی مصلی آغاز شد، گفت: فضای این بخش از مصلی 8 هزار متر مربع است که 4 هزار متر مربع آن غرفه بندی شده و در اختیار ناشران آموزشی قرار گرفته است.

اسفندمز در حالی از مهیا بودن بخش ناشران آموزشی سخن می‌گفت که بسیاری از غرفه‌های این قسمت هنوز به صورت کامل آماده نشده بود که معاون اجرایی نمایشگاه اطمینان داد این غرفه‌ها تا پایان وقت امروز و نهایتا تا غروب فردا آماده شود.

وی سپس از افزوده شدن 35 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی به این دوره از نمایشگاه کتاب تهران و با انتقال بخش بین الملل به بیرون از مصلی و جایگزینی آن با بخش ناشران دانشگاهی خبر داد و گفت: از این میزان 10 هزار متر مربع فضای مفید در اختیار ناشران دانشگاهی قرار گرفته است و امسال شاهد 40 درصد بهبود محیطی در این بخش هستیم.

این مقام مسئول در برگزاری نمایشگاه کتاب تهران با تاکید بر لزوم هماهنگی تمام واحدهای همکار در برگزاری بیست و ششمین دوره این نمایشگاه با ستاد بحران آن گفت: تقسیم وظایف در این خصوص صورت گرفته و تمامی کمیته‌های مختلف نمایشگاه با این ستاد هماهنگ هستند.

اسفندمز در خصوص اقداماتی که برای کاهش بار ترافیکی خیابان‌های اطراف مصلی صورت گرفته است، گفت: برای نمایشگاه امسال سه پارکینگ تدارک دیده شده که دوپارکینگ آن برای ناشران و غرفه داران و بازدیدکنندگان و یک پارکینگ هم برای عوامل اجرایی نمایشگاه تدارک دیده شده است.

همچنین به گفته اسفندمز هماهنگی برای جابه جایی رایگان بازدید کنندگان از نمایشگاه کتاب از تعدادی از پایانه‌های اتوبوسرانی پایتخت و اطلاع رسانی کافی در ایستگاههای مترو انجام شده است.

معاون اجرایی و پشتیبانی نمایشگاه کتاب تهران با بیاناینکه ساعت فعالیت این دوره از نمایشگاه 10 صبح تا 8 شب است، تاکید کرد: غرفه داران از ساعت6 تا 9 صبح فرصت دارند کتاب‌های خود را در قفسه‌هایشان بچینند و کارهای مربوط به آماده سازی غرفه برای پاسخگویی مطلوب به مخاطبان را انجام دهند. هیچ غرفه داری حق ندارد بعد از شروع ساعت فعالیت نمایشگاه (10 صبح) به آماده سازی غرفه بپردازد.

وی همچنین در پاسخ به انتقاد برخی خبرنگاران مبنی بر دو تکه شدن محل برگزاری دوره بیست و ششم نمایشگاه کتاب تهران با انتقال بخش ناشران بین الملل به خارج از مصلی (پارکینگ روبروی مصلی در خیابان شهید بهشتی) گفت: نمایشگاه دو تکه نشده است بلکه در دو بخش و با هماهنگی‌های کامل فعالیت‌های خود را پیش می‌برد.

این مقام مسئول در برگزاری نمایشگاه کتاب تهران همچنین در واکنش به اعلام مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران مبنی بر آماده نشدن پل مکانیزه خیابان شهید بهشتی در جلوی مصلی تا زمان آغاز به کار نمایشگاه گفت: بنده با آقای احمد صدراللهی صحبت کرده ام و این پل تا نمایشگاه و نهایتا در اوایل نمایشگاه آماده بهره برداری بازدیدکنندگان خواهد بود.

اسفندمز همچنین در پاسخ به اینکه چرا بسیاری از غرفه‌ها هنوز مهیای نمایشگاه نشده است، گفت: ما از اول اردیبهشت غرفه‌ها را تحویل تشکلهای مربوطه در بخش‌های ناشران آموزشی ، ناشران دانشگاهی، ناشران کودک و نوجوان، ناشران بین الملل و ناشران عمومی داده ایم و اینکه چرا غرفه‌ها هنوز به صورت کامل چیده نشده اند، سئوالی است که باید مسئول‌های تشکل‌های نشر به آن پاسخ بدهند.

در ادامه بازدید خبرنگاران از مصلی، علی اسماعیلی رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آنها ملحق شد و او نیز ضمن ارائه توضیحاتی درباره بخش‌های مختلف نمایشگاه امسال، به سئوالات نمایندگان رسانه‌های گروهی در مورد کم و کیف نمایشگاه امسال پاسخ گفت.

وی ابتدا نمایشگاه کتاب تهران را بزرگترین فعالیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: 3 هزار فعالیت باید در کنار هم قرار گیرد تا این رویداد بزرگ شکل بگیرد.

رئیس نمایشگاه کتاب تهران افزود: ما کارهایمان را آذرماه 1391 و با فراخوانی که برای حضور ناشران در نمایشگاه بیست و ششم دادیم، شروع کردیم و از دی ماه فعالیت‌های شورای برنامه ریزی نمایشگاه آغاز شد.

بر اساس تصمیماتی که در این شورا گرفته شد کمیته‌های میانی و مختلف نمایشگاه شکل گرفت. به گفته اسماعیلی تمامی قراردادهای مجریان بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با پیمانکارهای مرتبط با بخش‌های مختلف تا قبل از اسفند 1391 منعقد شده است.

رئیس نمایشگاه کتاب تهران نیز از افزایش فضای برگزاری دوره بیست و ششم این نمایشگاه با انتقال بخش ناشران خارجی به خارج از محوطه مصلی خبر داد و سپس گفت: امسال سالن یاس که در آن کارنامه نشر کشور در سه سال گذشته به نمایش گذاشته خواهد شد به نیم طبقه شبستان منتقل شده است.

اسماعیلی همچنین استقبال ناشران داخلی و خارجی را برای حضور در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران بی نظیر خواند و گفت: سال گذشته و تا زمان شروع نمایشگاه کتاب تهران 2 هزار و 475 ناشر در نمایشگاه حضور داشتند اما امسال و تا اوایل اردیبهشت و در حالی که هنوز بیش از 10 روز به آغاز نمایشگاه باقی مانده بود 2 هزار و 545 ناشر داخلی در نمایشگاه حضور دارند.

وی همچنین به حضور 40 ناشر محروم دوره قبل نمایشگاه در دوره اخیر اشاره کرد و گفت: از سال گذشته 78 مورد پرونده ناشرانی که به هر دلیل در نمایشگاه سال گذشته مرتکب تخلفاتی شده بودند و اجازه حضور پیدا نکرده بودند وجود داشت، این پرونده‌ها بررسی شد و در نهایت کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران مجوز رفع محرومیت و حضور 40 واحد از این ناشران را در نمایشگاه امسال اخذ کرد.

وی در مورد وضعیت نشر چشمه و اینکه آیا این موسسه انتشاراتی هم جزو ناشرانی است که از آنها رفع محرومیت شده است، گفت: مسئله نشر چشمه ارتباطی با این 40 ناشر ندارد.

اسماعیلی همچنین از اعلام آمادگی بسیاری از ناشران حاضر در دو نمایشگاه عراق و ابوظبی که هم اکنون در حال برگزاری هستند، برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و گفت: در صورتی که فضا به میزان کافی وجود داشته باشد امکان حضور این ناشران هم در نمایشگاه کتاب تهران فراهم است.

رئیس نمایشگاه کتاب تهران مجموع کتاب‌هایی را که امسال در دوره بیست و ششم نمایشگاه عرضه می‌شود حدود 445 هزارعنوان برآورد کرد و یادآور شد: در بخش ناشران داخلی حدود 200 هزار عنوان و در بخش ناشران خارجی هم حدود 245 هزار عنوان در نمایشگاه عرضه خواهد شد تمامی این آثار در سه سال گذشته (شمسی و میلادی) چاپ شده اند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد نحوه تخصیص غرفه‌ها به ناشران حاضر در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران هم گفت: ما این مسئله را به تشکل‌های نشر واگذار کرده ایم و آنها مجری هر یک از بخش‌های نمایشگاه شامل ناشران عمومی، ناشران کودک و نوجوان، ناشران آموزشی، ناشران دانشگاهی و ناشران بین الملل هستند.

اسماعیلی همچنین از شارژ کارت‌های الکترونیک حدود 3 هزار نفر از اهالی قلم خبر داد و گفت: این کارها به طور نوسان از 80 هزار تا 150 هزارتومان شارژ شده است و دارندگان آنها می‌توانند با این کارت‌ها ، منابع مورد نیازشان را از نمایشگاه کتاب امسال تهیه کنند.

وی همچنین گفت: دانشجویانی که برای تهیه کارت‌های یارانه‌ای خرید کتاب از نمایشگاه امسال ثبت نام کرده اند کارت‌های خود را از شعب اعلام شده بانک صادرات در سراسر کشور دریافت کرده اند که تعداد آنها 400 هزار نفر است. چنانچه اعتبار بیشتری برای این کار اختصاص یابد مهلت مجددی برای ثبت نام و دریافت کارت‌ها داده خواهد شد.

رئیس نمایشگاه کتاب در پاسخ به این سئوال که آیا امسال نیز مانند سال‌های گذشته شاهد جمع آوری برخی کتاب‌ها از نمایشگاه هستیم یا خیر، گفت: هر کتابی که از اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشد امکان عرضه در نمایشگاه کتاب تهران را دارد و نیازی به اخذ مجوز مجدد ندارد.

وی در عین حال بر نظارت محتوایی کتاب‌ها از سوی کمیته‌ای که به همین منظور تشکیل شده تاکید کرد و گفت: در این خصوص پایش‌های لازم صورت خواهد گرفت.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تمهیداتی که برای حضور نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در نمایشگاه امسال دیده شده است، گفت: فضای نمایشگاه یک فضای فرهنگی است. با این حال چنانچه وزارت کشور، ستاد انتخابات و شورای نگهبان منعی برای فعالیت انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نبینند امکان برنامه ریزی برای برخی فعالیت‌های آنها در نمایشگاه وجود دارد.

وی با بیان اینکه امسال زمان اعلام اسامی نامزدهایی که صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان تایید شده است، به ایام بعد از نمایشگاه موکول شده است، یادآور شد: با این حال کسانی که نامزد این انتخابات هستند مثل تمامی شهروندان ایرانی می‌توانند از نمایشگاه بازدید کنند اما در صورتی که قصد انجام فعالیت‌های انتخاباتی در مصلی را داشته باشند، این موارد نیاز به مجوزهایی است که نهادهایی مانند شورای نگهبان، ستاد انتخابات و وزارت کشور آنها را صادر می‌کنند.