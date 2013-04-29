بررسی عوامل شکست طرح های گردشگری/ پایگاه آماری تدوین نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر اروجی کارشناس سابق برنامه ریزی و بودجه سازمان میراث فرهنگی در نشست بایدها و نبایدهای سفرهای نوروزی که پیش از ظهر امروز دوشنبه در دانشگاه علوم و فرهنگ تهران برگزار شد، گفت: طرح جامع توسعه گردشگری ایران با نام توریست کنسول توسط مشاوران سوئیسی در سال های 51 تا 52 تهیه شد. طرح دیگر با عنوان سند توسعه گردشگری تهیه شد که کار تحقیقاتی خوبی بود و این طرح برای مطالعه دانشجویان در کتابخانه گردشگری سازمان میراث فرهنگی وجود داشت منتها از زمانی که این کتابخانه طی جابجایی های سازمان برچیده شد من از سرنوشت آن خبری ندارم.

وی بیان کرد: در سال 1373 نیز طرح جامع توسعه جهانگردی نیز که بعدها به راهبرد توسعه گردشگری تغییر نام داد تهیه شد. اما درطول سالهای 79 تا 81 با مشارکت سازمان unwto و undp برنامه ملی توسعه گردشگری تدوین شد که من طرح جامع توسعه گردشگری ایران را به دلیل پایه های علمی بیشتر می پسندم. همچنین برای تهیه سند چشم انداز 20 ساله میراث فرهنگی باید تمامی این طرح ها را مطالعه می کردیم که در نتیجه آن را در سال 83 تا 84 تدوین کردیم. هر چند که سند با برنامه متفاوت است و راهبرد کلی را مطرح می کند.

وی ادامه داد: آخرین برنامه سازمان میراث فرهنگی تدوین طرح ملی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی در دولت آقای احمدی نژاد بود که چون صنایع دستی به این سازمان اضافه شده بود باید در این طرح تجدید نظر می شد اما از این طرح یکسری برنامه ها و پروژه هایی بیرون کشیده شدند که عملی نبودند.

وی گفت: قرار بود پایگاه آماری در سازمان میراث فرهنگی تشکیل شود چون بیشتر کشورهای توسعه یافته آن را دارند و گردشگری ورودی، داخلی و خارجی به تفکیک بررسی و آمار آنها داده می شود اما اکنون هیچ خبری از ایجاد این پایگاه نیست بنابراین اگر همینطور پیش برویم تمام تصمیمات حوزه گردشگری غیرواقعی و آرمانگرایانه خواهد بود.

این در حالی است که سازمان بازرسی نیز ایجاد این پایگاه آماری را از سازمان میراث فرهنگی خواسته بود.