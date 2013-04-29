موسيقي مقامي ريشه در تاريخ و فرهنگ كشور دارد/ ترويج ارزش هاي اسلامي در بستر ميراث كهن

به گزارش خبرنگار مهر، سيف الله مطلبي يكشنبه شب در مراسم اختتاميه نخستين جشنواره ملي موسيقي نواحي خليج فارس در بجنورد عنوان كرد: ملت سرافراز ايران در طول سال هاي گذشته همواره در عرصه هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ... با ايستادگي و مقاومت به اهداف مورد نظر خود رسيده اند و در حال حاضر نيز مي بايست با استقامت و ايستادگي براي سربلندي ايران كوشا باشيم.

وي يكي از اين عرصه ها را حوزه فرهنگ و هنر دانست و با اشاره به وجود اقوام مختلف در سراسر كشور، اظهار داشت: وجود قوميت هاي مختلف بستر مناسبي براي توسعه فرهنگ و هنر اصيل ايراني و اسلامي از جمله موسيقي مقامي را فراهم كرده و در واقع اين نوع از موسيقي ريشه در فرهنگ اصيل اين كشور دارد.

مطلبي اضافه كرد: برگزاري جشنواره هايي نظير جشنواره ملي موسيقي نواحي خليج فارس فرصت مناسبي بري ترويج ارزش هاي والاي اسلامي در بستر ميراث كهن ايران است.

وي در ادامه با اشاره به انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در 24 خردادماه سال جاري، تصريح كرد: رهبر معظم انقلاب اسلامي با انتخاب شعار حماسه سياسي و حماسه اقتصادي در سال 92 راه را براي ملت ترسيم كردند و آنها نيز با حضور حماسي خود در اين روز، اتحاد و انسجام ملي و اسلامي خود را به نمايش خواهند گذاشت.

دبیر نخستين جشنواره ملي موسيقي نواحي خليج فارس نيز در اين مراسم با اشاره به اهمیت موضوع خلیج فارس و جایگاه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن در دنياي امروز عنوان كرد: جشنواره موسيقي نواحي خليج فارس نوآوري و تلاشي هنرمندانه در حوزه موسيقي مقامي براي انجام رسالت در زمينه دفاع از نام خليج فارس است.

حسين ثابت قدم وحيد اضافه كرد: هر اثري كه در اين جشنواره ها ارائه مي شود به منزله سندي بر اسالت و حقانيت نام خليج فارس محسوب مي شود.

مديركل فرهنگ و ارشاد خراسان شمالي همگامي مردم و هنرمندان و تبادل فرهنگي بين استان هاي مختلف كشور را از ديگر دستاوردهاي اين جشنواره ملي ذكر كرد.

نخستین جشنواره ملی موسیقی نواحی خلیج فارس در خراسان شمالی طي روزهاي هفتم و هشتم اردیبهشت ماه جاری با حضور هنرمندان و پیشکسوتان موسیقی نواحی سراسر کشور در محل تالار آفتاب کمپ پتروشیمی بجنورد برگزار شد.

اين جشنواره ملي در دو بخش تک نوازي و گروه نوازی و با رقابت سه گروه و 25 تک نواز از استان هاي مختلف طي دو روز برگزار شد و مراسم اختتاميه آن نيز يكشنبه شب با معرفي گروه ها و تك نوازان برتر در بخش هاي مختلف به پايان رسيد.

بر اساس برنامه در سومين جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس، جشنواره های موضوعی خلیج فارس در 31 استان کشور طي هفته نخست ارديبهشت ماه برگزار مي شود و برگزیدگان اين جشنواره ها در اختتامیه جشنواره که در تاریخ 9 اردیبهشت ماه در بندرعباس برگزار می شود، حضور خواهند یافت.