اگر نیایم به مردم خیانت کرده ام/ احمدی نژاد فضا را برای تغییر دولت آماده کند

به گزارش خبرنگار مهر از اردبیل، محسن رضایی در حاشیه سفر به اردبیل در جمع خبرنگاران اضافه کرد: بعید می دانم رد صلاحیت شوم.

وی همچنین در خصوص ائتلاف نامزدها و آینده این ائتلافات اضافه کرد: اعتقادی به ائتلاف ندارم، چون معتقدم در کشور ما این ائتلاف ها به صورت کارشناسی نبوده و موجب درگیری می شود.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به تعداد نامزدهای نهایی انتخابات در روزهای آینده یادآور شد: در این مورد پیش بینی دقیقی نمی توان کرد، ولی امکان حذف سه یا چهار نفر از نامزدهای فعلی وجود دارد، البته برخی نامزدها نیز احتمال دارد قبل از آغاز ثبت نام انصراف دهند.

وی بار دیگر با اشاره به دلایل حضور خود در این دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که به منظور عبور دادن مردم از مشکلات اقتصادی به صحنه آمده ام و به هیچ عنوان کنار نمی کشم.

رضایی با بیان اینکه برنامه های لازم برای حل مشکلات اقتصادی کشور را فراهم کرده ام، بیان داشت: نمی توانم با نیامدنم به مردم و کشور خیانت کنم، چراکه عمده مشکل کشور در حال حاضر اقتصادی است و باید به هر طریقی شده در صحنه باشم و به تعهداتم نسبت به مردم و نظام عمل کنم.

با حضور خاتمی و مشایی نیز در صحنه خواهم ماند

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا با آمدن هاشمی نیز در صحنه خواهید ماند یا نه، متذکر شد: اگر افرادی مثل خاتمی، مشایی و.. نیز در صحنه باشند در انتخابات حضور داشته و خود را آماده کرده ام تا با آنها در صحنه انتخابات رقابت کنم.

دبیر مجمع تشخیص نظام در خصوص سفرهای استان رئیس جمهور افزود: احمدی نژاد خود منکر سفرهای تبلیغاتی بوده، اما بهتر است رئیس جمهور با آرامش و صبر و بردباری فضا را برای تغییر دولت آماده کند.

وی با بیان اینکه معمولا این نوع سفرها فقط ایجاد درگیری می کند، گفت: رئیس جمهور باید این موضوع را در نظر می گرفت.

رضایی همچنین با اشاره به نتایج بازدید از بازار اردبیل و دیدار خود با اصناف و بازاریان اضافه کرد: آنچه که در این بازدید مشهود است، پایین آمدن قدرت خرید مردم بود که باید این مشکلات حل شود.