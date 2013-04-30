دومین سفر رضایی به اردبیل طی دو ماه/ وضیعت پول ملی داستانی شبیه آب در شیر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی که زمینی به اردبیل سفر کرده بود این بار شهرستان های گرمی و خلخال را نیز برای حضور و سخنرانی و یا بازدید انتخاب کرد. یک شهرستان در شمال استان و یکی در جنوب، که هر کدام حواشی خاص خود را داشت.

وی در ابتدای این سفر و با وجود اعلام قبلی جهت رسیدن به برنامه های اصلی خود حضور در مزار شهدا و نثار فاتحه را حذف کرد و رفتن به بازار اردبیل را غنیمت شمرد.

برخی از چهره ها و مدیران فرهنگی سابق اردبیل نیز در این بازدید از همراهان وی بودند و هر از گاهی با صدای سلام و صلوات سکوت بازار را می شکستند.

وقتی خبرنگاران دعوت و رانده می شوند

حضور در منزل سلیم موذن زاده مداح مطرح اهل بیت (ع) و بازدید از موزه مفاخر اردبیل و آشنایی با بزرگان و مجتهدان بزرگ اردبیل برنامه های دیگری بود که به سفر رضایی رنگ فرهنگی بخشید.

دیدار با حجت الاسلام عاملی امام جمعه اردبیل شاید مهمترین بخش سفر بود چرا که چند دقیقه از این دیدار نگذشته بود که خبرنگاران را از دفتر امام جمعه اردبیل بیرون و اعلام کردند که این دیدار خصوصی برگزار می شود، این در حالی بود که خبرنگاران به خواست و اصرار آنها در مراسم دیدار حضور یافته بودند و مجبور شدند پشت درهای بسته بمانند.

انتخاب جاده قدیمی و خطرناک مصلحت رضایی برای رسیدن به گرمی

دیدار با مردم گرمی در مسجد جامع این شهر برگزار شد و حاضران نیز بیشتر بچه های دبیرستانی بودند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مراسم طی سخنانی با پرداخت به موضوع اقتصاد گفت: جریان پول ملی کشور به ریختن آب داخل شیر شبیه است که مسیر پیچیده و جدا ناشدنی را طی می کند.

وی با بیان خاطره ای از دوران کودکی خود عنوان کرد روزی مقداری شیر از مغازه محله شان گرفته بود که محتویات آب را داشت و مادرش سر این موضوع او را دعوا کرده و از آن به بعد همیشه در خرید شیر دقت می کند.

اینکه این خاطره چه ارتباطی با وضیعت اقتصادی کشور دارد را وی این طور شکافت که 45 هزار تومان امروز با 15 هزار تومان سال گذشته برابری می کند و گرانی اکنون بیداد می کند.

ثابت می کنم تنها 30 درصد گرانی ها به تحریم مربوط می شود

رضایی بیدادی گرانی و افزایش بیکاری بویژه در بین جوانان تحصیل کرده را ناشی از سوء مدیریت، خود تحریمی و خود زنی دانست و تصریح کرد: اینکه می گویند مسبب این مشکلات تحریم اقتصادی است تعبیر اشتباهی است می توان ثابت کرد تنها 30 درصد به تحریم مربوط می شود.

رضایی که در بین صحبتهایش مرتب خود را سرباز معرفی می کرد عنوان کرد: امروز همه ما در جنگی هستیم که نباید اجازه داد بیشتر از این طول بکشد به هر نحوی شده باید تحریم خنثی و اخلاق و فرهنگ و اقتصاد خوب را وارد خانواده ها کرد.