مرگ دلخراش مادر باردار و دو نوزاد دوقلو در رشت/ کاهش 53 درصدي تلفات ناشي از تصادفات درون شهري

به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی امینی ظهر دوشنبه در مصاحبه با رسانه ها افزود: راننده خودروي پرايد با سرعت غير مجاز و عدم توانايي در كنترل وسيله نقليه، مرگي دلخراش براي مادر و دو فرزند نوزاد دوقلو رقم زد.

وی اظهارداشت: راننده 28 ساله خودروي پرايد كه پدال گاز را با ترمز اشتباه گرفته بود به دلیل عدم توانايي در كنترل وسيله نقليه با خانمي 28 ساله كه باردار بوده به شدت برخورد و متاسفانه موجب مرگ وي و دو فرزند دوقلويش بر اثر شدت جراحات وارده در بيمارستان شد.

فرمانده پليس راهنمايي و رانندگي گيلان ضمن ابراز تاسف از وقوع اين حادثه از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه و رعايت قوانين و مقررات رانندگي کرده و توجه بيشتري نسبت به عابران پياده داشته باشند.

وی در ادامه از كاهش 53 درصدي تلفات ناشي ازتصادفات درون شهري در فروردين ماه امسال خبرداد و افزود: در نخستين ماه از فصل بهار در معابر درون شهري استان 330 فقره تصادف به وقوع پيوسته كه از اين تعداد 9 فقره آن فوتي بوده كه در مقايسه با تصادفات فوتي در مدت مشابه سال قبل 40 درصد در وقوع تصادفات فوتي كاهش داشته است.

امینی با اعلام اينكه تلاش پليس در كاهش تصادفات به ویژه تصادفات منجر به جرح و فوت است و پليس راهور استان توانسته به كاهش 53 درصدي تلفات ناشي از تصادفات درون شهري دست يابد، اظهار داشت: متاسفانه در تصادفات فوتي 9 نفر جان خود را از دست داده اند و بيشترين آمار فوتي را عابران پياده با تعداد 5 نفر به خود اختصاص داده است.

وی همچنین شناسايي نقاط حادثه خيز در معابر درون شهري به ويژه مركز استان، همكاري سازمان حمل و نقل ترافيك شهرداري رشت با پليس راهور و كنترل تخلفات حادثه خيز را از مهمترين علل كاهش تصادفات استان دانست.

فرمانده پليس راهنمايي و رانندگي گيلان ادامه داد: پليس راهور توانست با اجراي طرح هاي مداوم و مقطعي در سال گذشته به نتايج مثبتي دست يابد كه مهمترين آن كاهش 34 درصدي تلفات رانندگي و كسب رتبه دوم كاهش تصادفات درون شهري استان در سطح كشور بوده و اين هديه پليس به مردم است.

وي با تاكيد بر نقش مؤثر اطلاع رساني در سطح جامعه اظهار داشت: تمامي فعاليت ها و اقدامات پليس راهور در كنار همكاري رسانه هاي ارتباطي برای اصلاح فرهنگ رانندگي در جامعه و كاهش تخلفات و تصادفات ناشي از آن بسيار موثر و حائز اهميت خواهد بود.

امینی با اعلام اينكه رانندگي بدون رعايت مقررات و قوانين با ايجاد حادثه همراه بوده و مورد چشم پوشي پليس قرار نخواهد گرفت، افزود: برخورد با تخلفات حادثه ساز هميشه در رأس كار پليس راهور قرار دارد.

وی در ادامه از همه رانندگاني كه به مقررات راهنمايي و رانندگي احترام مي گذارند و به حقوق ديگران ارج مي نهند قدرداني کرد.