به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی راد شامگاه شنبه در نشست شورای راهبری تصادفات استان با اشاره به روند افزایشی تصادفات درون‌شهری اظهار کرد: با الحاق روستاهای اطراف به شهر یاسوج شاهد افزایش تصادفات فوتی در محدوده شهری بوده‌ایم که این موضوع نگران‌کننده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۷ هزار و ۸۸۴ فقره تصادف رانندگی در استان ثبت شده است، افزود: در ۱۳ فقره حادثه فوتی سال گذشته، ۱۵ نفر جان خود را از دست دادند و دو هزار و ۵۰۳ نفر نیز مجروح شدند.

رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد از وقوع ۲۱ هزار و ۷۰۸ فقره حادثه رانندگی طی سال جاری خبر داد و گفت: تصادفات رانندگی درون‌شهری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: امسال در ۱۹ فقره حادثه رانندگی، ۳۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند که نشان‌دهنده افزایش ۱۴۶ درصدی تصادفات فوتی و رشد ۱۳۳ درصدی جان‌باختگان نسبت به سال گذشته است.

سرهنگ حسینی راد در ادامه به تشریح عملکرد این مجموعه در حوزه برخورد با تخلفات رانندگی پرداخت و بیان کرد: امسال ۴۴۸ هزار و ۱۱۲ فقره برخورد با تخلفات رانندگی ثبت شده که در مقایسه با ۳۸۸ هزار و ۶۲۵ مورد مدت مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: در حوزه تخلفات حادثه‌ساز نیز سال گذشته ۴۷ هزار و ۷۰۷ فقره برخورد ثبت شده بود که این رقم در سال جاری به ۵۹ هزار و ۶۲ فقره رسیده و بیانگر افزایش ۱۱ هزار و ۳۵۵ موردی و رشد ۲۴ درصدی است.

رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به توقیف وسایل نقلیه تاکید کرد: تعداد خودرو و موتورسیکلت‌های توقیفی به یک هزار و ۷۰۲ دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نقاط حادثه‌خیز اشاره کرد و گفت: بیشترین نقاط حادثه‌خیز استان در شهرستان بویراحمد متمرکز است و در سایر شهرستان‌ها نقطه حادثه‌خیز شناسایی نشده است.

سرهنگ حسینی راد با بیان اینکه ۱۰ نقطه حادثه‌خیز در شهر یاسوج شناسایی شده است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این نقاط، بلوار شهید هرمزپور است که متأسفانه از مجموع متوفیان تصادفات شهری، ۱۵ نفر را عابران پیاده تشکیل می‌دهند و این موضوع ضرورت توجه جدی دستگاه‌های مسئول به ایمن‌سازی معابر شهری را دوچندان می‌کند.