۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۵۴

افزایش ۱۳۳ درصدی فوتی‌های تصادفات درون‌شهری کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج –رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد با ابراز نگرانی از روند افزایشی تصادفات درون‌شهری، از رشد ۱۳۳ درصدی جان‌باختگان و افزایش ۱۴۶ درصدی حوادث فوتی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی راد شامگاه شنبه در نشست شورای راهبری تصادفات استان با اشاره به روند افزایشی تصادفات درون‌شهری اظهار کرد: با الحاق روستاهای اطراف به شهر یاسوج شاهد افزایش تصادفات فوتی در محدوده شهری بوده‌ایم که این موضوع نگران‌کننده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۷ هزار و ۸۸۴ فقره تصادف رانندگی در استان ثبت شده است، افزود: در ۱۳ فقره حادثه فوتی سال گذشته، ۱۵ نفر جان خود را از دست دادند و دو هزار و ۵۰۳ نفر نیز مجروح شدند.

رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد از وقوع ۲۱ هزار و ۷۰۸ فقره حادثه رانندگی طی سال جاری خبر داد و گفت: تصادفات رانندگی درون‌شهری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: امسال در ۱۹ فقره حادثه رانندگی، ۳۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند که نشان‌دهنده افزایش ۱۴۶ درصدی تصادفات فوتی و رشد ۱۳۳ درصدی جان‌باختگان نسبت به سال گذشته است.

سرهنگ حسینی راد در ادامه به تشریح عملکرد این مجموعه در حوزه برخورد با تخلفات رانندگی پرداخت و بیان کرد: امسال ۴۴۸ هزار و ۱۱۲ فقره برخورد با تخلفات رانندگی ثبت شده که در مقایسه با ۳۸۸ هزار و ۶۲۵ مورد مدت مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: در حوزه تخلفات حادثه‌ساز نیز سال گذشته ۴۷ هزار و ۷۰۷ فقره برخورد ثبت شده بود که این رقم در سال جاری به ۵۹ هزار و ۶۲ فقره رسیده و بیانگر افزایش ۱۱ هزار و ۳۵۵ موردی و رشد ۲۴ درصدی است.

رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به توقیف وسایل نقلیه تاکید کرد: تعداد خودرو و موتورسیکلت‌های توقیفی به یک هزار و ۷۰۲ دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نقاط حادثه‌خیز اشاره کرد و گفت: بیشترین نقاط حادثه‌خیز استان در شهرستان بویراحمد متمرکز است و در سایر شهرستان‌ها نقطه حادثه‌خیز شناسایی نشده است.

سرهنگ حسینی راد با بیان اینکه ۱۰ نقطه حادثه‌خیز در شهر یاسوج شناسایی شده است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این نقاط، بلوار شهید هرمزپور است که متأسفانه از مجموع متوفیان تصادفات شهری، ۱۵ نفر را عابران پیاده تشکیل می‌دهند و این موضوع ضرورت توجه جدی دستگاه‌های مسئول به ایمن‌سازی معابر شهری را دوچندان می‌کند.

کد خبر 6755950

