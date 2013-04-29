رئیس جمهور در ورزشگاه شهید عضدی رشت سخنرانی خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کیهان هاشم نیا عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: آغاز مراسم استقبال دور چهارم سفر استانی رئیس جمهور به گیلان ساعت هشت و 30 دقیقه روز چهارشنبه از فرودگاه سردار جنگل رشت آغاز می شود.

وی همچنین به بهره برداری از چندين پروژه بزرگ عمراني در این سفر اشاره کرد و اظهارداشت:کارخانه ذوب آهن، سيمان ديلمان، 15 هزار واحد مسکن مهر و کارخانه کاشي خزر از طرح هاي پيشنهادي براي افتتاح در اين دوره از سفر است.

استاندار گیلان افتتاح مجموعه تصفيه خانه لاهيجان، ترمينال رشت، ساختمان مديريت بحران، شبکه آب رساني كشاورزي در حوزه شفارورد، پلرود و سفيدرود، کلنگ زني بنادر، استحصال ماهي از نخستين طرح پرورش ماهي در قفس را از ديگر پروژه ها در چهارمين سفر رئيس جمهوري و هيئت دولت به استان اعلام کرد.

وی همچنین با اشاره به آمادگي گيلان براي استقبال از رئيس جمهوري و هيئت دولت به استان افزود: مشکلات و مسائل استان در دو کارگروه توسعه کشاورزي و معادن مطرح و براي رفع آنها تصميمات لازم اتخاذ مي شود.

هاشم نیا تقاضاي ايجاد صنايع معدني، بهره برداري از دو معدن مهم استان يعني استفاده از رسوبات به ميزان يک ميليارد و 300 ميليون مترمکعب در تالاب انزلي و 700 ميليون متر مکعب پشت سد منجيل را از موضوعات قابل طرح در کارگروه توسعه معادن استان عنوان کرد.

وی ادامه داد: تقاضاي ايجاد صنايع تبديلي، تاسيس شهرک سلولزي براي تبديل کاه، آزولا، بامبو و ني به محصولات صنعتي مانند کاغذ از پيشنهادات جلسه کارگروه توسعه کشاورزي است.

استاندار گیلان پيشنهاد ايجاد يک هزار قفس پرورش ماهي، اجازه پرورش ماهي در آب هاي آزاد منابع طبيعي و تالاب با عمق بيش از دو متر شامل صومعه سرا ، رشت و انزلي و لايروبي تالاب در عمق کمتر از 8.1 متر و سد خاکي براي 300 هکتار از اراضي ديلمان را از ديگر موضوعات قابل طرح در کارگروه کشاورزي عنوان کرد.