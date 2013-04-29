هتک حرمت خبرنگار الجزیره توسط یکی از رهبران جبهه النصره

به گزارش روزنامه مصری النهار ، غاده عویس که مدتهاست در شهر حلب فعالیت کرده ودوشادوش گروه های تروریستی مخالف بشار اسد در حال ارسال خبر به این شبکه قطری بود ، چند روز پیش به دعوت یکی از فرماندهان این گروه سلفی به دفتروی رفت اما با کمال تعجب شبه نظامیان النصره اجازه ورود تیم تصویر برداری الجزیره را به دفتر نداده وبه زور غاده را با خود به داخل برده واز بقیه تیم خواستند فردا آن روز برای انجام مصاحبه باز گردند.

بر اساس گزارش های رسیده گزارشکر زن الجزیره پس از این که مورد هتک حرمت قرار گرفت از طریق مرز ترکیه خاک سوریه را ترک کردودر شرایط بسیار بد روحی به قطر منتقل شد.غاده عویس در بازگشت به قطر از این فرمانده به رهبران بلندپایه النصره شکایت کرد وخواستار مجازات وی شد.

یاد آور می شود شبه نظامیان تروریست فعال در سوریه اعمال بی شرمانه وغیر اخلاقی زیادی مرتکب شده اند وموضوع جهاد النکاح را در سطح وسیعی در سوریه گسترش دادند.

.