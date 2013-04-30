اسرائیل درباره تهدیدات اتمی ایران اغراق می کند/ خطر انزوای رژیم صهیونیستی در جامعه جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از روزنامه اتریشی "دی پرسه"، "ایهود اولمرت"، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی اظهار داشت که اسرائیل درباره تهدیدات و خطرات برنامه هسته ای ایران اغراق می کند.

وی که روز گذشته در یک کنفرانس که از طرف روزنامه اسرائیلی "جزور الم پست" در نیویورک برگزار شده بود سخن می گفت همچنین سخنانی تهدید آمیز را علیه تهران مطرح کرده و تاکید کرد که ایرانیها باید اعلام های آمریکا را مبنی بر اینکه واشنگتن تمام قدرت خود را بکار می گیرد تا این کشور مالک بمب هسته ای نشود را جدی بگیرند.

اولمرت در بخش دیگری از سخنانش با اشتیاق فراوان خواستار در پیش گرفتن یک راه حل دو دولتی در خاورمیانه با فلسطینیان شده و تاکید کرد که اگر چنین امری محقق نشود این خطر به وجود می آید که اسرائیل در جامعه جهانی منزوی شود چرا که دیگر اشغالگریهای اسرائیل در مناطق فلسطینی از طرف جامعه جهانی قابل تحمل نخواهد بود.

وی همچنین مناسبات آینده بین اسرائیل و فلسطینیان را بزرگترین و مهمترین چالش پیش روی رژیم صهیونیستی دانست.