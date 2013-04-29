واکنشهای خارجی و داخلی به انفجار المزه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، عمران الزعبی تاکید کرد: حمله به وائل الحلقی نخست وزیر و رئیس کمیته وزراتی مامور پیشبرد برنامه های سیاسی برای حل بحران سوریه، نشان دهنده عدم تمایل برخی برای موفقیت تلاشهای سیاسی است.

وزیر اطلاع رسانی سوریه بیان کرد: حمله به دکتر الحلقی نشانه نا امیدی مخالفان از پیشرفتهای سیاسی است به ویژه که کمیته وزارتی پیشرفتهایی را در زمینه برگزاری نشست گفتگوهای ملی سوریه داشته است.

از سوی دیگر حزب کمونیست سوریه ضمن محکوم کردن انفجار تروریستی در منطقه المزه دمشق که با هدف ترور وائل الحلقی انجام شد بیان کرد: این اقدام وحشیانه در راستای دامن زدن به اقدامات تروریستی گروههای مسلح با هدف سرپوش گذاشتن بر شکستهای آنها و تلاشی از جانب این گروهها برای ضربه زدن به راهکار سیاسی در سوریه است.

اتحادیه وکلای سوریه نیز با صدور بیانیه ای انفجار المزه با هدف ترور الحلقی را نشانه شسکت تلاشهای ضد سوری توصیف کرد.

اتحادیه معلمان و کشاورزان سوریه نیز با صدور بیانیه این اقدام را نشانه کینه توزی طراحان آن و تفکر کور تکفیری که حاکمان و شیوخ فتنه مزدور آمریکا و اسرائیل در پشت سر آن قرار دارند دانستند.

در این بیانیه آمده است: این اقدام تروریستها در راستای گردن نهادن به خواست اربابان آنها در کشورهای حوزه خلیج فارس انجام می شود.

جبهه آزادی بخش فلسطین نیز با صدور بیانیه این انفجار تروریستی را نشانه شکست تروریستها و اربابان آنها دانست.

حزب سوسیالیست عربی سوریه نیز ضمن محکوم کردن این انفجارها اعلام کرد: این اقدامات خللی در عزم سوری ها برای ریشه کنی تروریست و پاکسازی اراضی سوریه از لوث آنها ایجاد نمی کند.

کمیته مردمی عربی عراقی حامی سوریه و مقاومت نیز با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی اعلام کردند: این تلاش مذبوحانه اوج شکست طراحان، مجریان و تحریک کنندگان خارجی در قبال عملیاتهای ارتش سوریه در برابر تروریستها را نشان داد.

این کمیته بیان کرد: گروههای تروریستی از احساس شکست در سوریه و عراق، همزمان با انفجارهای خونین در تعدادی از استانهای عراق، تلاش کردند که نخست وزیر سوریه را ترور کنند.