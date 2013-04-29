حمله موشکی به یک هواپیمای مسافربری روسی/ مکالمه تلفنی پوتین و اوباما درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما به شدت عملیات جنایتکارانه جدیدی که افراطی ها در المزه در دمشق مرتکب آن شده اند را محکوم ، با خانواده قربانیان همدردی و برای زخمی شدگان شفای عاجل آرزو می کنیم.

در این بیانیه ابراز امیدواری شده است که کشورهای دیگر نیز موضعی در همسویی با ملت سوریه اتخاذ کنند و این اقدام تروریستی را محکوم کنند.

از سوی دیگر منابع آگاه روسی از حمله موشکی به یک هواپیمای مسافری روسی خبر دادند.

این منابع بیان کردند: دو موشک زمین به هوا به سوی هواپیمای روسی شلیک شده که در نزدیکی این هواپیما منفجر شده و کادر پروازی موفق به تغییر جهت هواپیما و نجات جان مسافران شده اند.

منابع روسی اعلام کردند: اطلاعات اولیه از عمدی بودن این حمله حکایت دارد اما مشخص نیست که آنها متوجه روسی بودن هواپیما شده اند یا خیر.

این منابع تعداد سرنشینان این هواپیمای روسی را 200 نفر دانستند.

از سوی دیگر شبکه روسیا الیوم از توافق ولادیمیر پوتین و باراک اوباما برای انجام هر کار ممکن برای حل بحران سوریه خبر داد.