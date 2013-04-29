استقبال اندک تماشاگران و شعار علیه زارع/ هواداران از یحیی قهرمانی خواستند

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سی و سوم رقابتهای قوتبال لیگ برتر کشور شامگاه امروز دوشنبه با برگزاری یک دیدار در ورزشگاه آزادی برگزارشد که حواشی این بازی را در زیر می‌خوانید:



* درهای ورزشگاه ساعت 17 باز شد و هواداران دوتیم پیش از آغاز بازی در سالن والیبال حضور یافته و تیم کاله را تشویق کردند.



* از طریق اسکورد ورزشگاه روز معلم تبریک گفته شد.



* به مناسبت روز خلیج فارس تعدادی از جانبازان جنگ تحمیلی با دسته گل هایی که برگردن داشتند دور افتخار زدند.



* برای این بازی که آخرین دیدار بازی پرسپولیس در لیگ دوازدهم در ورزشگاه آزادی بود کمتر از 5 هزار نفر به ورزشگاه آمده بودند.



* کمتر از 500 تماشاگر ملوانی در جایگاه مخصوص استادیوم نشسته و بازیکنان تیم خود را تشویق می کردند.



* با ورود تیم ملوان به زمین تماشاگران شعار 6 تایی ها را سر دادند همچنین هواداران منتسب به تیم پرسپولیس علیه مازیار زارع شعار دادند که این شعارها تا آخر نیمه اول هم ادامه داشت.



* پیش از آغاز بازی مازیار زارع بازیکن شماره 9 ملوان و پیش پرسپولیس به سمت جانبازان مستقر در کنار رختکن پرسپولیس رفت و با آنها دیدار و احوالپرسی کرد زارع اما به سمت نیمکت پرسپولیس نرفت.



*پیش از آغاز بازی حسین بادامکی بازیکن پیشین پرسپولیس به سمت نیمکت سرخ پوشان آمد اما مازیار زارع و پژمان نوری این کار را انجام ندادند در این بین بابک پور غلامی هم تنها به سمت معدنچی رفت.



* امید نمازی، سیموئز و گاسپار اعضای کادر فنی تیم ملی بودند که با حضور در ورزشگاه این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.



* رضا ترابیان، ادموند بزیک، حمید استیلی، محمد زادمهر، بیوک وطن خواه، وینگو بگوویچ، پایان رافت، کریم باقری و مهدی مهدوی کیا اعضای کادر فنی و پیشکسوتان تیم پرسپولیس بودند که با حضور در ورزشگاه این بازی را از نزدیک تماشا کردند.



* محمد احمدزاده مربی تیم ملوان عصا به دست وارد ورزشگاه شد و در تمامی دقایق نیمه اول روی نیمکت نشست.



* در پایان نیمه نخست تماشاگران هنگام ورود یحیی گل محمدی به رختکن با شعارهایی خواستار پیروزی مقابل سپاهان و قهرمانی در جام حذفی شدند.