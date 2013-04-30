مریم چوپانی در گفتگو با خبرنگار مهردر خصوص بدبینی زوج های جوان نسبت به یکدیگر اظهار داشت: هر یک از زوج ها با تفکرات خاصی زندگی مشترک را آغاز می کنند که همان تفکرات در فرآیند زندگی آن‌ها تاثیرگذار است. در بین مراجعان جوان، گروهی هستند که قبل از ازدواج در روابط دوستانه گرفتار شده‌اند، روابط گذشته همسر خود را دیده‌ و بعد از ازدواج دچار مشکلاتی می‌شوند. زیرا ویژگی هایی که در دنیای دوستی، منفی محسوب نمی‌شود، در زندگی مشترک به طور حتم مشکل ساز است. به طور مثال فرد در روابط دوستانه همسرش، عدم رعایت مسایل مختلف و یا حضور او در روابط نامناسب را شاهد بوده است. این اشخاص پس از تشکیل زندگی به دلیل مشاهده موارد این چنینی، نگرانی‌های خاص خود را دارند. این دسته از افراد در اولین گروهی که نسبت به روابط دوستانه بعد از ازدواج دیدی منفی دارند، قرار می‌گیرند.



چوپانی افزود: دسته دیگر افرادی هستند که پس از ازدواج، مخالف رفت و آمدهای همسرشان با دوستان سابق بوده یا نسبت به این مساله، حساسیت بیش از حد به خرج می‌دهند، چرا که تصور می‌کنند تمامیت همسرشان متعلق به آنهاست. این افراد معتقدند که در تمام موارد، حق تصمیم گیری دارند. این افراد معمولا جزو خانواده های سنتی و افراطی بوده که ارتباطات همسر خود با اطرافیان را محدود کرده و سعی در کنترل فرد مقابل دارند.



وی ادامه داد: این در حالی است که معتقدیم در یک ازدواج معقول، هفتاد درصد زن و مرد به یکدیگر تعلق داشته، 20 درصد به خانواده‌ها و 10 درصد باقی مانده،متعلق به خود اشخاص است.



به گفته این کارشناس خانواده، دسته دیگری از زوجین از روی احساس طرف مقابل خود را انتخاب کرده و عقل آنها نقشی در این بین نداشته است. این افراد در مورد مسایل موثر در ازدواج صحبت، تحلیل و نتیجه گیری ندارند.از نظر این افراد، تمامی ویژگی های طرف مقابل قابل قبول بوده و تایید می شود، این افراد پس از ازدواج، وقتی با واقعیت‌ها روبرو می‌شوند، متوجه قابل پذیرش نبودن بسیاری از ویژگی ها و خصوصیات همسر خود می شوند.



وی در ادامه گفت: اگر هر یک از زوجین قصد محدود کردن یکدیگر را داشته باشند، حتما در زندگی مشترک دچار مشکل می شوند. گاهی تلاش افراد متخصص، برای تغییر تفکر افراد نسبت به گذشته و ایجاد شناخت، بی‌نتیجه بوده و درمان در این افراد خیلی طولانی مدت می شود. مشکلات زیادی از این افراد پس از درمان نیز حلنشده باقی می ماند.



چوپانی تاکید کرد: بدبینی‌ها و حساسیت‌ها به طور طبیعی باعث می‌شود که افراد زندان‌هایی نامریی برای یکدیگر بسازند.



این روانشناس افزود: گروه بعدی افراد عادی هستند که به دلیل وجود علایق افراطی و تفکرات خودشان یا تجربیات دیگران، دچار این مشکلات می‌شوند. گاهی افراد در اجتماع، افرادی مثبت به نظر می‌رسند و ظاهرا مشکلی ندارند، اما در روابط دوستی یا حتی خانوادگی ارتباطی آزاد داشته که قطعا باعث بروز مشکلات زیادی می‌شود.

وی با اعلام اینکه برای جلوگیری از بروز این مشکلات در زندگی مشترک باید به فردیت یکدیگر احترام گذاشته شود،گفت: در مورد روابط خود بحث کنیم و آن‌ها را تعریف کنیم. مثلا اینکه دوستان ما چه کسانی هستند و یا حتی در چه حیطه‌هایی هستند.حریم‌ها و خط قرمزهای یکدیگر را مشخص کنیم و برای ارتباط های دوستی و خانوادگی برنامه ریزی داشته باشیم.