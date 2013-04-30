به گزارش خبرنگار مهر، امیر مشیری درباره آخرین وضعیت پرونده "نلو وینگادا" سرمربی پیشین پرسپولیس با بیان مطلب فوق، اظهار داشت: یک ماه و نیم پیش مبلغ 130 هزار دلار به city bank در آمریکا فرستادیم ولی بانک از وینگادا خواسته بود مدرک ورزشی ارائه بدهد که این اتفاق هم افتاد. این بانک این مبلغ را به بانکی دیگری در حوزه خلیج فارس ارسال کرد و پس از آن این پول به حساب وینگادا در یک بانک پرتغالی ریخته شد.

وی افزود: در آخرین تماس، وینگادا اعلام کرد پول در حسابش هست ولی این مربی از ما نامه‌ای خواست که تایید کند این میزان پول که از طریق ما به حسابش وارد شده، برای قرارداد وررزشی در ایران بوده است، زیرا ما تحریم هستیم.

مدیر روابط بین الملل باشگاه پرسپولیس در خصوص اینکه سایر مبلغ قرارداد وینگادا چه زمانی پرداخت خواهد شد، تاکید کرد: قرار بود بقیه پول آخر ماه آوریل (امروز، سه‌شنبه) پرداخت شود ولی از وینگادا وقت گرفتیم تا یکی دو هفته دیگر این پول را به حسابش بریزیم. ما به وینگادا اعلام کردیم که در سال جدید برای تامین ارز مشکلاتی داریم و برای همین روند پرداخت مطالباتش یک مقدار طول می‌کشد.

مشیری از سفر احتمالی وینگادا به تهران خبر داد و اظهار داشت: وینگادا حسن نیت ما را دیده و همین مسئله باعث شد تا از ارسال نامه به فیفا که باعث محرومیت ایران می‌شود، امتناع کند. البته امکان دارد این مربی روز فینال جام حذفی پرسپولیس با سپاهان به تهران بیاید و این بازی را از نزدیک تماشا کند.

وی که با برنامه صبح و ورزش صحبت می‌کرد، همچنین درباره شکایت "ممدوتال" بازیکن آفریقایی از پرسپولیس تاکید کرد: به نظرم این یک موضوع رسانه‌ای است تا قبل از فینال جام حذفی برای ما حاشیه‌سازی کنند. هزینه‌ای که باشگاه برای پرداخت مطالبات این بازیکن متقبل شده، کم نیست و به مدیران قبلی بر می‌گردد.

مدیر روابط بین الملل باشگاه پرسپولیس در پایان با بیان اینکه در روزهای آینده اخبار خوشی از وینگادا مطرح خواهد شد، از احتمال برگزاری اردوی پرسپولیس در کشور پرتغال خبر داد و گفت: احتمالا در پایان فصل اردویی آماده‌سازی در پرتغال داشته باشیم و چند بازی دوستانه در این کشور برگزار کنیم.