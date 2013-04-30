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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۲۸

مهمانپرست اقدام به ترور نخست وزير سوريه را محكوم كرد

مهمانپرست اقدام به ترور نخست وزير سوريه را محكوم كرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حادثه ترور نافرجام دكتر وائل حلقي نخست وزير جمهوري عربي سوريه را كه به كشته و مجروح شدن برخي همراهان وي و مردم بيگناه سوريه شد بشدت محكوم و با بازماندگان قربانيان اين اقدام تروريستي ابراز همدردي كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامين مهمانپرست با بيان اينكه اين حادثه بار ديگر چهره واقعي تروريستها در سوريه را براي مردم اين كشور آشكار ساخت ، مسئوليت اينگونه حوادث را متوجه عاملان و برخي طرفهاي منطقه اي و بين المللي دانست كه در سوريه بصورت آشكار به حمايت از تروريستها و آشوبگران مي پردازند.


سخنگوي وزارت امور خارجه همه كشورها و مراجع حقوقي – بين المللي و سازمانهاي فعال در امور بشردوستانه را به حمايت از راه حل سياسي بحران سوريه فراخواند و  از آنها خواست تا در جهت توقف هرگونه خشونت و خونريزي گام برداشته و به مسئوليتهاي انساني خود در اين راستا عمل كنند.

کد مطلب 2043653

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