مهمانپرست اقدام به ترور نخست وزير سوريه را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رامين مهمانپرست با بيان اينكه اين حادثه بار ديگر چهره واقعي تروريستها در سوريه را براي مردم اين كشور آشكار ساخت ، مسئوليت اينگونه حوادث را متوجه عاملان و برخي طرفهاي منطقه اي و بين المللي دانست كه در سوريه بصورت آشكار به حمايت از تروريستها و آشوبگران مي پردازند.



سخنگوي وزارت امور خارجه همه كشورها و مراجع حقوقي – بين المللي و سازمانهاي فعال در امور بشردوستانه را به حمايت از راه حل سياسي بحران سوريه فراخواند و از آنها خواست تا در جهت توقف هرگونه خشونت و خونريزي گام برداشته و به مسئوليتهاي انساني خود در اين راستا عمل كنند.