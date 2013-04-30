برنامه های بزرگداشت هفته زن در شاهرود اعلام شد

عصمت السادات سیف در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و هفته گرامیداشت زن اظهار داشت: نقش زن در همه عرصه های زندگی درس ایستادگی و شجاعت است.

وی ضمن بیان اینکه از خدا می خواهیم که ما را در پیروی از راه حضرت فلطمه زهرا (س) به عنوان یک الگوی برتر کمک کند، تصریح کرد: امیدواریم تا بتوانیم قطره ای از زحمات بیکران مادران را قدردانی کرده و به برکت دعای ایشان از این ظرفیت عظیم استفاده کنیم.

مسئول کمیته زنان و خانواده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود فراخوان مقاله از سوی امور بانوان آموزش و پرورش در خصوص تحکیم بنیان خانواده و ترویج گسترش فرهنگ فاطمی و نقش زن در اجتماع، همایش فرهنگیان، برگزاری نمایشگاه های مختلف پیرامون حجاب و عفاف و سیره فاطمی در مدارس، برگزاری مسابقات ورزشی ویژه بانوان فرهنگی و دختران و انواع مسابقات علمی در مدارس را نمونه ای از برنامه های بزرگداشت هفته زن در شهرستان شاهرود عنوان کرد.

سیف گفت: در روز چهارشنبه و پنج شنبه نیز مراسم جشن میلاد با برنامه های متنوع و دعوت از سخنران برگزار می شود که مهمترین برنامه که به صورت متمرکز و با هماهنگی همه ادارات انجام می گیرد اجتماع بزرگ بانوان فاطمی است.

وی افزود : از دیگر برنامه های پیش بینی شده به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن تقدیر از همکاران خانم در ادارات و تجلیل از همسران و مادران شهید و ایثارگر و همچنین برگزاری مراسم جشن میلاد کوثر در روز چهارشنبه ساعت 17:30 در محل تالار شقایق های دانشگاه صنعتی شاهرود است.

مسئول کمیته زنان و خانواده شورای هماهنگی شهرستان شاهرود گفت: برنامه های متنوع و مفیدی هم به همین مناسبت در دانشگاه های پیام نور، علوم پزشکی و دانشکده علوم قرآنی برگزار می شود که می توان به همایش مشترک دانشگاه و حوزه با محوریت حماسه سیاسی و تقدیر از اعضای هیئت علمی زن نمونه اشاره کرد.

سیف در خاتمه تصریح کرد: برگزاری مسابقات درون سازمانی، مسابقه کتابخوانی، بازدید از سرای سالمندان و همچنین برپایی نمایشگاه نقاشی و نمایشگاه کتاب در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هم از دیگر برنامه های ما در این کمیته است.



