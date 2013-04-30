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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۴۹

سیف در گفتگو با مهر:

برنامه های بزرگداشت هفته زن در شاهرود اعلام شد

برنامه های بزرگداشت هفته زن در شاهرود اعلام شد

شاهرود - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته زنان و خانواده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود برنامه های هفته بزرگداشت زن در این شهرستان را اعلام کرد.

عصمت السادات سیف در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و هفته گرامیداشت زن اظهار داشت: نقش زن در همه عرصه های زندگی درس ایستادگی و شجاعت است.

وی ضمن بیان اینکه از خدا می خواهیم که ما را در پیروی از راه حضرت فلطمه زهرا (س) به عنوان یک الگوی برتر کمک کند، تصریح کرد: امیدواریم تا بتوانیم قطره ای از زحمات بیکران مادران را قدردانی کرده و به برکت دعای ایشان از این ظرفیت عظیم استفاده کنیم.

مسئول کمیته زنان و خانواده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود فراخوان مقاله از سوی امور بانوان آموزش و پرورش در خصوص تحکیم بنیان خانواده و ترویج گسترش فرهنگ فاطمی و نقش زن در اجتماع، همایش فرهنگیان، برگزاری نمایشگاه های مختلف پیرامون حجاب و عفاف و سیره فاطمی در مدارس، برگزاری مسابقات ورزشی ویژه بانوان فرهنگی و دختران و انواع مسابقات علمی در مدارس را نمونه ای از برنامه های بزرگداشت هفته زن در شهرستان شاهرود عنوان کرد.

سیف گفت: در روز چهارشنبه و پنج شنبه نیز مراسم جشن میلاد  با برنامه های متنوع و دعوت از سخنران برگزار می شود که مهمترین برنامه که به صورت متمرکز و با هماهنگی همه ادارات انجام می گیرد اجتماع بزرگ بانوان فاطمی است.

وی افزود : از دیگر برنامه های پیش بینی شده به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن تقدیر از همکاران خانم در ادارات و تجلیل از همسران و مادران شهید و ایثارگر و همچنین برگزاری مراسم جشن میلاد کوثر در روز چهارشنبه ساعت 17:30 در محل تالار شقایق های دانشگاه صنعتی شاهرود است.

مسئول کمیته زنان و خانواده شورای هماهنگی شهرستان شاهرود گفت: برنامه های متنوع و مفیدی هم به همین مناسبت در دانشگاه های پیام نور، علوم پزشکی و دانشکده علوم قرآنی برگزار می شود که می توان به همایش مشترک دانشگاه و حوزه با محوریت حماسه سیاسی و تقدیر از اعضای هیئت علمی زن نمونه اشاره کرد.

سیف در خاتمه تصریح کرد: برگزاری مسابقات درون سازمانی، مسابقه کتابخوانی، بازدید از سرای سالمندان و همچنین برپایی نمایشگاه نقاشی و نمایشگاه کتاب در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هم از دیگر برنامه های ما در این کمیته است.


 

کد مطلب 2043730

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