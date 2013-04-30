به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات پیدایش با 700 عنوان کتاب به نمایشگاه کتاب میآید که 100 عنوان از 750 کتاب نشر پیدایش، چاپ نخست هستند؛ تعداد کتابهایی که تجدید چاپ شدهاند به 300 عنوان میرسد. 128 کتاب هم به خردسالان اختصاص دارد. 700 عنوان کتاب نشر پیدایش، موضوعات متفاوتی چون ادبیات داستانی، شعر، طنز، اطلاعات رایانهای، علمی، پزشکی و روانشناسی را دربرمیگیرد.
کتابهای انتشارات پیدایش در نمایشگاه کتاب تهران با 10 درصد تخفیف و مجموعههای قابدار چون «ترس و لرز»، «لطیفههای کودکانه» و «قصههای دبستانی» با 15 درصد تخفیف در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
همچنین کودکان و نوجوانانی که در روزهای برگزاری نمایشگاه، عضو باشگاه مخاطبان انتشارات پیدایش شوند، در طول سال از تخفیف 10 درصدی این انتشارات بهره میبرند. این ناشر، امسال برای نخستین بار مجموعههای متنوعی را با عنوان«کتابهای ارزان» و با تخفیف بسیار ویژه در ختیار خریداران میگذارد.
انتشارات پیدایش در سالن بزرگسال هم حضور دارد و با 170 عنوان کتاب، پاسخگوی مخاطبان جوان خود است.
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