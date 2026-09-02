ورود، پهلودهی و تخلیه کشتی حامل برنج وارداتی در شرایط حساس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرغم حملات ددمنشانه و تجاوزکارانه دشمن آمریکایی صهیونی در شب گذشته در استانهای جنوبی کشور به ویژه استان هرمزگان، یک فروند کشتی حامل برنج وارداتی، در یکی از اسکله‌ها پهلو گرفت و عملیات تخلیه محموله آن در حال انجام است.

مسعود رمضان‌پور مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان گفت: در شرایطی که دشمنان ملت ایران با اقدامات تجاوزکارانه و ایجاد التهاب، امنیت و آرامش کشور را هدف قرار داده‌اند، اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان با تمام ظرفیت و در کنار سایر دستگاه‌های متولی، مأموریت تأمین، حفظ و توزیع کالاهای اساسی را با جدیت دنبال می‌کند.

وی افزود: اطمینان می‌دهیم که هیچ خللی در روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی ایجاد نخواهد شد و همکاران ما با روحیه‌ای جهادی و مسئولانه، تا تأمین پایدار نیازهای مردم در میدان حضور خواهند داشت.