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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

ورود، پهلودهی و تخلیه کشتی حامل برنج وارداتی در شرایط حساس کشور

ورود، پهلودهی و تخلیه کشتی حامل برنج وارداتی در شرایط حساس کشور

بندرعباس-با وجود حملات ددمنشانه و تجاوزکارانه دشمن آمریکایی صهیونی در شب گذشته در استانهای جنوبی کشور بویژه استان هرمزگان، یک فروند کشتی حامل برنج وارداتی، در یکی از اسکله‌ها پهلو گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرغم حملات ددمنشانه و تجاوزکارانه دشمن آمریکایی صهیونی در شب گذشته در استانهای جنوبی کشور به ویژه استان هرمزگان، یک فروند کشتی حامل برنج وارداتی، در یکی از اسکله‌ها پهلو گرفت و عملیات تخلیه محموله آن در حال انجام است.

مسعود رمضان‌پور مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان گفت: در شرایطی که دشمنان ملت ایران با اقدامات تجاوزکارانه و ایجاد التهاب، امنیت و آرامش کشور را هدف قرار داده‌اند، اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان با تمام ظرفیت و در کنار سایر دستگاه‌های متولی، مأموریت تأمین، حفظ و توزیع کالاهای اساسی را با جدیت دنبال می‌کند.

وی افزود: اطمینان می‌دهیم که هیچ خللی در روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی ایجاد نخواهد شد و همکاران ما با روحیه‌ای جهادی و مسئولانه، تا تأمین پایدار نیازهای مردم در میدان حضور خواهند داشت.

کد مطلب 6935679

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