نیکزاد: قانون عفاف و حجاب باید از بلاتکلیفی خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد، نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در واکنش به اظهارات حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی درباره ضرورت ابلاغ قانون عفاف و حجاب، گفت: به رسم حقیقت و شهادت عرض می‌کنم که نامه‌ای را که جناب آقای احمدیان، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی نوشته بود، دیدم. در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ در این نامه قید شده بود که قانون عفاف و حجاب به مدت سه ماه ابلاغ نشود.



وی افزود: نکته جالب برای من این بود که در همان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ اعلام شد که ابلاغ این قانون تا اطلاع ثانوی متوقف بماند.



نایب‌رئیس مجلس ادامه داد: حتی در نماز عید فطر- در زمان امام شهید- کنار وی -احمدیان- نشسته بودم، پس از پایان نماز از ایشان درخواست کردم فرصتی برای گفت‌وگو داشته باشیم. در آنجا تأکید کردیم که شما باید این قانون را ابلاغ کنید تا رئیس مجلس نیز بتواند آن را ابلاغ کند؛ چراکه وقتی قانون ابلاغ شود، دولت دیگر نمی‌تواند از اجرای آن سر باز زند.



نیکزاد تصریح کرد: اکنون که برخی می‌گویند قانون عفاف و حجاب اجرا نمی‌شود، دلیل آن این است که این قانون ابلاغ نشده است.



وی در ادامه و درباره انتقاداتی که درباره عدم برگزاری جلسات مجلس به شیوه سابق مطرح می‌شود، با اشاره به فاصله ساختمان بهارستان مجلس با محل برگزاری جلسات وبیناری مجلس گفت: ما تنها دو دیوار با آن سوی صحن فاصله داریم. وقتی ما تنها دو دیوار با صحن مجلس فاصله داریم. از فرمانده و برادر بزرگوارمان، جناب آقای محسن رضایی، انتظار داریم این دو موضوع -قانوم عفاف و حجاب و برگزاری جلسات مجلس به صورت سابق- را تعیین تکلیف کند.



نایب‌رئیس مجلس خاطرنشان کرد: ما از روز اول در مجلس حضور داشتیم و در دوران موشک‌باران نیز در مجلس بودیم. بنابراین چه تفاوتی دارد که دو دیوار آن طرف باشیم؟ اما درباره قانون عفاف و حجاب که به تصویب رسیده و اکنون وضعیت به گونه‌ای است که برهنگی حاکم شده، باید تعیین تکلیف صورت گیرد.



نیکزاد افزود: وضعیت به گونه‌ای شده است که اکنون در برخی سفرها دچار تردید می‌شویم که آیا مقصد پرواز همان جایی است که اعلام شده یا خیر؛ چراکه با دیدن وضعیت ظاهری افراد شک می‌کنیم و پس از تحقیق، متأسفانه به حقیقت پی می‌بریم و متأثر می‌شویم.



وی تأکید کرد: عرض بنده این است که از این تریبون درخواست می‌کنم این دو موضوع تعیین تکلیف شوند. اگر قرار بر ابلاغ است، ابلاغ صورت بگیرد تا هر دو موضوع پیش برود.