عزیزی: ناتوانی آمریکا در برابر ایران؛ دست نیروهای مسلح ما پر است

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به حملات اخیر آمریکاییها علیه مراکز غیرنظامی، بهخصوص شهادت جمعی از هموطنانمان در یک مراسم عروسی در جزیره سیریک، اظهار کرد: اقدام آمریکاییها در زدن یک مراسم عروسی، نشانه عجز، ناتوانی، استیصال و درماندگی آمریکاییهاست.
وی افزود: این اقدام نشاندهنده آن است که آمریکاییها چون قدرت و قابلیت رویارویی با نیروهای مسلح و ملت شجاع ایران را ندارند و اساساً به یک بنبست راهبردی رسیدهاند، دست به اقدامات جنایتکارانه و شرورانه میزنند.
عزیزی تصریح کرد: آمریکاییها قطعاً مثل گذشته پاسخی قاطع، ویرانگر و پشیمانکننده دریافت خواهند کرد.
دشمن راهی جز تمکین در برابر اراده ملت ایران ندارد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آمریکاییها بدانند تا زمانی که این اراده پابرجاست، تا زمانی که این ایمان پابرجاست و تا زمانی که نیروهای مسلح ما با این اراده و ملت ما با این ایمان و اراده در میادین هستند، آنها راهی جز تمکین در برابر اراده ملت ایران ندارند.
وی ادامه داد: تنها راه برای آنها عقبنشینی، اخراج و خروج کامل از منطقه است.گ؛ جمهوری اسلامی مصمم است و ما بر این باور هستیم و با اعتقاد بر این موضوع ایستادهایم که محیط دفاعی و امنیتی منطقه را با همین نگاه دنبال کنیم.
حضور آمریکا در منطقه عامل ناامنی است
وی افزود: آمریکاییها باید بپذیرند که حضورشان در منطقه نه تنها هیچگونه امنیتی را به همراه ندارد، بلکه موجب ناامنی کشورهای منطقه و مردم منطقه شده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: چون اراده جمهوری اسلامی ایران بر این است که محیط دفاعی و امنیتی خود را تعریف کند و بر اساس آن اعمال قدرت کند، بدون شک حضور آمریکاییها در منطقه مایه آسیب و ناامنی است.
عزیزی گفت: آمریکاییها باید بپذیرند که بساط خود را از منطقه جمع کنند و از منطقه بروند تا منطقه روی امنیت به خود بگیرد.
دست نیروهای مسلح ایران برای اقدامات دفاعی و آفندی پر است
وی در ادامه با بیان اینکه نباید تصور شود ایران توان پاسخگویی به آمریکا را ندارد، اظهار کرد: تصور نکنند ما نمیتوانیم به آنها پاسخ دهیم؛ ایران قوی است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: با قاطعیت تمام هم به ملت عزیز ایران اعلام میکنم و هم به دشمنان ملت بزرگ ایران با صراحت و قاطعیت میگویم که نیروهای مسلح ما امروز از نظر تجهیزات و امکانات، به مراتب در شرایط بهتری نسبت به ابتدای جنگ رمضان قرار دارند.
عزیزی گفت: من چند وقت پیش با تعدادی از فرماندهان و مسئولان در همین حوزه خلیج فارس، هم جلسه و هم دیدار داشتم. برخی فرماندهان منطقه به من با همین عبارت میگفتند که ما هر میزان از تجهیزات و امکاناتی را که در جنگ ۴۰ روزه مورد استفاده قرار دادیم، بیشتر از آن را تولید و ذخیره کردهایم.
وی ادامه داد: دست ما برای هر اقدام آفندی و برای هر اقدامی که در دکترین نظامی و دفاعی ما جا داشته باشد، پر است.
عزیزی تأکید کرد: آمریکاییها بدانند آنها هستند که اکنون با کمبود مواجه هستند و به بنبست رسیدهاند و بدانند جمهوری اسلامی برای تمام اقدامات، اعم از اقدامات راهبردی و تاکتیکی، امکانات و تجهیزات لازم را در اختیار دارد.
نظر شما