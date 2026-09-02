به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی سومین دوره لیگ قهرمانان زنان آسیا فردا (پنجشنبه) از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ایران در مقر AFC در کوالالامپور قرعهکشی میشود و خاتون ایران برای سومین دوره پیاپی در این رقابتها حضور خواهد داشت.
مسابقات مرحله گروهی در شرایطی با حضور ۱۲ تیم دنبال میشود که تیمها در ۳ گروه ۴ تیمی تقسیم میشوند و در کنار صعود مستقیم ۲ تیم از هر گروه ۲ تیم برتر سوم هم راهی مرحله حذفی میشوند تا مسابقات مرحله یکچهارم نهایی با حضور ۸ تیم پیگیری شود.
طبق جدول زمانبندی اعلام شده مسابقات مرحله گروهی از ۱۰ تا ۱۶ آبان دنبال خواهد شد که مسابقات هر گروه به صورت مجتمع در یک کشور به انجام میرسد که «AFC» تکلیف تیمهای میزبان را مشخص کرده است.
خاتون که در مرحله انتخابی با شکست زسکا تاجیکستان و الاتحاد اردن و کسب تساوی مقابل النصر عربستان به مرحله گروهی رسیده در سید سوم قرار دارد و باید منتظر قرعهای دشوار برابر یکی از تیمهای شرق آسیا باشد.
سیدبندی مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا به شرح زیر است:
*سید میزبانها: بنگال شرقی هند، نسفقارشی ازبکستان و آیوادی میانمار
*سید اول: ناگوهیانگ کرهشمالی، ملبورنسیتی استرالیا و هواچئون کرهجنوبی
*سید دوم: لئونسا کوبه ژاپن، جینگتان چین و هوچیمینسیتی ویتنام
*سید سوم: خاتون ایران و کایا ایلویلو فیلیپین
*سید چهارم: دفاع ملی کرهشمالی
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