190 قطعه پرنده قاچاق در سیستان و بلوچستان کشف و ضبط شد

خسرو افسری در گفتگو با مهر گفت: یگان حفاظت محیط زیست استان موفق شد تعداد 190 قطعه پرنده را با همکاری همیاران محیط زیست و نیروهای انتظامی مستقر در تردد گاه های استان کشف کنند.

وی افزود: این تعداد پرنده شامل 150 قطعه پرنده مینا و40 قطعه طوطی سبز است که طی بازرسی های بعمل آمده از متخلفان کشف و ضبط شده است.

وی افزود: پرندگان کشف شده در حال حاضر به قرنطینه منتقل شده اند که پس از گذراندن مدت لازم در صورت دارا بودن قابليت رها سازي به دامان طبيعت بازگردانده خواهند شد.

وی ادامه داد: متاسفانه قاچاق پرندگان از کشور های پاکستان و ایران به سایر استان ها در طی سال های گذشته رواج پیدا کرده است و سازمان محیط زیست به منظور حفاظت از این پرندگان و سایر گونه های جانوری اقدامات و تمهیدات ویژه ای را به مرحله اجرا گذاشته است.

وی با بیان اینکه کنترل و نظارت بر ترددگاه های جاده ای با همکاری نیروهای انتظامی تشدید یافته است افزود: حمل و خرید و فروش پرندگان و سایر گونه های حفاظت شده توسط اشخاص ممنوع بوده و متخلفان مطابق با قانون به جزای نقدی محکوم خواهند شد.