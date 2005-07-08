فريدون ناصري لحظاتي پيش در گذشت

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر ،فريدون ناصري كه چند روزي به علت نارسايي ريه و قلب در بيمارستان بستري شده ودر حالت اغما فرو رفته بود لحظاتي پيش در بيمارستان مدائن در گذشت.

نيما ناصري فرزند ارشد استاد با اعلام اين خبرناگوارگفت : متاسفانه پدر بعد از اينكه به حالت اغما فرو رفت ديگر هوشياري اش را باز نيافت تا اينكه امروز بعد از ظهر ساعت5به ديار باقي شتافت.

داود گنجه اي قائم مقام خانه موسيقي در مورد زمان تشييع و مراسم مربوط به خاكسپاري گفت : روز شنبه كارهاي اداري براي صدور مجوز دفن در قطعه هنرمندان انجام خواهد شد و به احتمال زياد روز يكشنبه مراسم تشييع از مقابل تالار وحدت به سمت بهشت زهرا برگزار مي شود.

فريدون ناصري به سال 1309 (ه.ش) در تهران متولد شد.از كلاس پنجم ابتدايي به هنرستان موسيقي رفت و آموزش موسيقي را از آنجا شروع كرد و در اواخر دوران تحصيل به شاگردي «باغچه بان ناصحي» درآمد و آهنگسازي را در مكتب وي آغاز نمود. مدت 4سال دوره عالي كنترپوان ،فوگ واصول آهنگسازي را نزد ثمين باغچه بان فرا گرفت.مدتي نيز در اروپا به ادامه ي تحصيل پرداخت.او در كنسرواتوار سلطنتي بروكسل در كلاس رهبروآهنگساز بزرگ "اندره سوري"آهنگسازي ، تصنيف موسيقي فيلم و رهبري اركستر را آموخت.وي در دهه ي 40 و 50 با راديو و تلويزيون ايران همكاري زيادي داشت. ناصري در زمينه ي موسيقي فيلم آثار متعددي ساخته كه موسيقي فيلم هاي «ستارخان» ساخته علي حاتمي، «حسين سياه» از پرويز اصانلو، «فصل خون» از حبيب كاوش، «محكومين» و «تاريخ سازان» از هادي صابر، «كفش‌هاي ميرزا نوروز» از محمد متوسلاني، «آن سوي مه» و «ناخدا خورشيد» از ناصر تقوايي و تعدادي ازسريال هاي تلويزيوني از آن جمله اند.وي چندي پيش به عنوان مديرعامل خانه موسيقي انتخاب گرديد.

لازم به ذكر است كه امروز ساعت12:03خبري در خصوص وضعيت جسماني استاد در خبرگزاري مهر منتشر شد.

گروه موسيقي خبرگزاري مهر درگذشت فريدون ناصري ،رهبراركستر سمفونيك تهران را به جامعه هنري كشور تسليت مي گويد.