به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات که به مناسبت گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی انجام میگیرد، پنج تیم باشگاهی به مصاف یکدیگر میروند که سقف هندیکاپ این بازیها 1- تا 2+ است. این رقابتها از ساعت 15 روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه آغاز میشود و دو روز به طول میانجامد. میدان مانژی نیروی زمینی واقع در بلوار ارتش محل برگزاری رقابتهای یاد شده است.
قرار است جمعی از فرماندهان عالیرتبه نظامی و انتظامی کشور به عنوان مهمانان ویژه این دوره از مسابقات از نزدیک نظارهگر بازیها باشند.
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