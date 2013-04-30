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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۴۳

مسابقات چوگان جام ارتش چهارشنبه برگزار می‌شود

مسابقات چوگان جام ارتش چهارشنبه برگزار می‌شود

چهارمین دوره رقابتهای چوگان جام ارتش طی روزهای 11 و 12 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات که به مناسبت گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی انجام می‌گیرد، پنج تیم باشگاهی به مصاف یکدیگر می‌روند که سقف هندیکاپ این بازی‌ها 1- تا 2+ است. این رقابتها از ساعت 15 روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و دو روز به طول می‌انجامد. میدان مانژی نیروی زمینی واقع در بلوار ارتش محل برگزاری رقابتهای یاد شده است.

قرار است جمعی از فرماندهان عالیرتبه نظامی و انتظامی کشور به عنوان مهمانان ویژه این دوره از مسابقات از نزدیک نظاره‌گر بازی‌ها باشند.

کد مطلب 2044187

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