رها سازی 70 سنجاب در مناطق تحت مدیریت کردستان/ وضعیت نگران کننده جایگاه زباله در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، معروف قادری در اين رابطه اظهار داشت: این سنجاب ها برای فروش توسط دو متخلف به تبریز منتقل می شدند که دستگیر و برای اجرای حکم به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.

طی چند سال اخیر به دلیل رغبت مردم برای نگهداری از حیوانات وحشی خرید و فروش و قاچاق فزونی یافته است و به عنوان یک تهدید جدی برای تنوع زیستی استان تبدیل شده است و هرروز شاهد سوء استفاده سوداگران حیات وحش هستیم و این جانوران را از زیستگاه های اصلی دور کرده و برای فروش به شهرهای چون تبریز، اصفهان و تهران منتقل می کنند.

بازدید مدیرکل محیط زیست کردستان از جایگاه زباله شهر سنندج

مدیرکل محیط زیست کردستان همراه با کارشناسان بخش انسانی و رئیس اداره روابط عمومی و اکیپی از صدا و سیما از جایگاه زباله در شهر سنندج بازدید کردند.

ناصح قادری که از نزدیک با معضلات و مشکلات به وجود آمده برای اهالی روستا بازدید می کرد، گفت: با ارائه گزارش های مناسب و علمی کارشناسان مرتبط در این اداره کل سعی می شود در برنامه های مدون و برنامه ریزی شده

این مشکلات به ترتیب اولویت رفع شوند.

وی در حضور اهالی روستا با مدیر عامل سازمان آب روستایی کردستان در راستای رفع مشکلات آب شرب روستا تماس گرفت و خواستار رفع اين مشكل در كوتاهترين زمان ممكن شد.

مدیرکل محیط زیست کردستان در ادامه از خود اهالی روستا خواست با تعامل و همکاری سعی در رفع مشکلاتی کنند که به راحتی میتوان جلوکیری کرد.

گفتنی است بوی تعفن ناشی از زباله ها، نفوذ راهی برای زباله در زمین، تجمع سگ های ولگرد در اطراف روستا به دلیل تغذیه از زباله و پراکنده شدن کیسه های پلاستیکی زباله در مزارع و باغات از مهمترین مشکلات مطرح شده از

سوی اهالی روستای چنو در جريان اين بازديد بود.