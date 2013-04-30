نسل بعدی برای رفع نیازهای امروز قربانی نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن غفوری فرد بعد از ظهر سه شنبه در هجدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق در کرمانشاه به مدت 2روز در حال برگزاری است، با قدر دانی از تلاشگران عرصه برق و پیشگامان و پیشکسوتان این عرصه گفت: تاکنون اقدامات علمی و پژوهش های بسیار خوبی در زمینه برق و الکترونیک انجام شده است و بیش از یک هزار و 312 مورد مقاله با همکاری عملی دانشگاه و واحدهای صنعتی در کشور توسط 16 دانشگاه و 36 شرکت توزیع برق به دبیرخانه این کنفرانس ارسال شده است.

وی با اشاره به شعار سال گفت: نقش صنعت برق در تحقق حماسه اقتصادی به گونه ای است که توسعه انرژی از نظر اقتصادی – اجتماعی و محیط زیست به صورت پایدار شکل گیرد و سیاست گذاری ها در این زمین باید به گونه ای باشد که عدالت بین نسلی در بین محیط زیست و اجتماع حفظ شود.

غفوری گفت: هم اکنون تولید سرانه برق در ایران حدود یک درصد از تولیدات دنیا را تشکیل می دهد.

وی تصریح کرد: ایران یک درصد جمعیت دنیا را تشکیل می دهد اما 11 درصد از منابع نفتی دنیا در ایران موجود است.

رئیس انجمن مهندسین برق الکترونیک ایران، گفت: حصول اطمینان از ادامه دسترسی به منابع انرژی و کاهش انتشار گازهای گل خانه ای از جمله نیازهای امروز انرزی در جهان است.

غفوری افزود: سیاست های انرزی پایدار به صورت ویژه بر تغییرات آب و هوایی تاثیر داشته و این مهم در دراز مدت به ثمر رسیده و نیازمند توجه ویژه دارد.

رئیس انجمن مهندسین برق الکترونیک ایران در پایان گفت: نسل امروز نباید برای رفع نیازها، ساختار نیازهای نسل بعدی را قربانی کنند.