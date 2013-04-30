راندمان برق کشور 2 در صد از متوسط جهانی بالاتر است

به گزارش خبر نگار مهر، محمد بهزاد ظهر سه شنبه درهیجدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق در مجتمع فرهنگی هنری انتظار که به مدت 2روز در حال برگزاری است در خصوص آخرین وضعیت شبکه برق کشور، گفت: در هشت سال گذشته بیش از 69 هزار مگا وات برق تولید شده و در این زمینه از رشد بسیار بالایی برخوردار هستیم.

وی با اشاره به اینکه در چند ساله اخیر رتبه تولید برق کشور در سطح جهانی از رتبه 18 به رتبه 14چهاردهم رسیده است، گفت: در کشور 812 هزار کیلو متر شبکه برق ایجاد شده و هم اکنون در ایران 530 ترانسفور ماتور وجود دارد.

بهزاد ادامه داد: درسال گذشته درحدود۲۵۱میلیارد کیلووات ساعت فروش برق داشتیم.

وی افزود: هم اکنون راندمان نیروگاه های برق کشور ازمرز 40 درصد گذشته که از میانگین جهانی 2درصد بالاتر است.

معاون وزیر نیرو با تاکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف برق در کشور گفت: در سال گذشته توانستیم که ۵۰ میلیون کیلو وات ساعت صرفه جویی در مصرف برق داشته باشیم.

بهزاد نتایج عملکرد شرکت های توزیع برق در کشور را رضایت بخش دانست وگفت: حرکت به سوی گسترش مهندسی در ابعاد مختلف و توزیع برق است و نتایج آن در کنفرانس های داخلی و خارجی مشخص و به وضوح آشکار شد.

وی در ادامه سخنانش به رضایت مندی مشترکین برق اشاره کرد و گفت: از دیگر اقدامات انجام شده پرداخت غیر حضوری و ایجاد و گسترش سامانه 121 و اجرای سیستم هوشمند سازی شبکه و همچنین گسترش و توزیع کابل های خود نگهدار برق است.

معاون وزیر نیرو ی برق در ادامه سخنانش به شرایط تحریم از سوی کشور های ابر قدرت علیه ایران اشاره کرد و گفت: در شرایط تحریم های بین المللی درکشور در بخش تولید برق از وضعیت خوبی برخوردار بودیم .

وی در پایان با اشاره به نامگذاری امسال به حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی گفت: امیدواریم بهترین حماسه را در صنعت برق کشور بیافرینیم.

