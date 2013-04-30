کمبود روغن نباتی در بازار رفع می شود/ مردم احتکار نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین نظری ظهر سه شنبه در جلسه تنظیم بازار استان خوزستان اظهار کرد: با افزایش قیمت روغن نباتی بسیاری از مردم به دلیل نگرانی از کمبود روغن اقدام به خرید بیش از نیاز خود و احتکار خانگی کرده اند.



وی با بیان اینکه افزایش قیمت روغن نباتی بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار کشور انجام شده، افزود: این در حالی است که وضعیت کمبود روغن در بازار خوزستان به دلیل احتکار خانگی ایجاد شده است.



نظری با اشاره به سیاست ها و برنامه ریزی های سازمان صنعت، معدن وتجارت خوزستان گفت: تا چند روز آینده کمبود ایجاد شده در بازار رفع و نیاز مردم به طور کامل تامین می شود.



وی به وارادات روغن نباتی از خارج از استان اشاره کرد و گفت: علاوه بر این واردات دو کارخانه روغن بهبهان و دزفول نیز در چند روز آینده تولیدات خود را به بازار عرضه می کنند.



نظری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به فعالیتهای انجام شده در راستای تنظیم بازار استان اظهار کرد: در راستای تنظيم بازار ايام پايانی و آغاز سال و تامين مايحتاج مردم و پيشگيری از فعاليت عوامل فرصت طلب و سودجو اقدامات مهمی در سطح استان انجام شد.



وی تصریح کرد: در این راستا 23 نمايشگاه عرضه مستقيم كالای بهاره با حضور توليد كنندگان و شركت های پخش سراسری در شهرستان های استان برگزار و مايحتاج مردم در زمينه گوشت قرمز، مرغ منجمد، آجيل ، شيريني و شكلات ،كفش و كيف و ديگر كالاهاي پرمصرف تامین شد.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: براین اساس از اسفندماه تا نيمه اول فروردين‌ماه 20 هزار تن برنج، 50 هزار تن مرغ منجمد، يك هزار تن گوشت منجمد و چهار هزار تن ميوه شب عيد در سطح استان عرضه شد



وی افزود: در این ایام با راه اندازی تعداد 42 دستگاه كانكس و غرفه توزيع مواد پروتئينی در سطح شهرستان اهواز و تعدادي از شهرستانها حدود پنج هزار 500 تن مرغ منجمد با قيمت دولتي هر كيلوگرم چهار هزار و 800 تومان و 900 تن گوشت قرمز وارداتی مخلوط به قيمت هر كيلوگرم 16هزار و 800 تومان توزیع شد.

