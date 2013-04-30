قطع مکرر اینترنت در شیروان کاربران را به ستوه آورده است

اسماعیل حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عدم پاسخ گویی مسئولان در خصوص قطع و کاهش سرعت اینترنت در روزهاي اخير افزود: با وجود قرار گرفتن در دنیای ارتباطات و عصر دولت الکترونیک، متاسفانه در روزهاي اخير شاهد قطع اینترنت و اخلال در خدمات رسانی به مردم هستیم و در اين زمينه نيز عدم پاسخگویی و بی توجهی مخابرات به انبوه کاربران تاسف آورتر است.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیروان کاهش سرعت و قطع پیاپی اینترنت را نگران کننده دانست و تصریح کرد: ابهام در سیاست های مخابرات در قبال اینترنت سبب شده تا بسیاری از کاربران اخلال در اینترنت را سهوی تلقی كرده و آن را متاثر از برخی سیاست ها در خصوص محدودسازی اینترنت و کاربران بدانند.

وی رویکرد فعلی مخابرات در ارائه خدمات اینترنتی به کاربران را ضعیف ارزیابی کرد و افزود: سرعت پایین اینترنت در کنار قطع مکرر آن و سکوت معنادار مسئولین سبب شده تا نوعی سوءظن بین مخابرات و کاربران شکل گیرد که ادامه این روند پسندیده نیست.

حسين پور اضافه كرد: در اين زمينه لازم است شرکت مخابرات صادقانه در خصوص دلایل کاهش سرعت و قطع اینترنت اطلاع رسانی کند.

عضو شوراي اسلامي شهر شيروان اخلال در اینترنت را اخلال در ارائه خدمات به مردم دانست و گفت: با توجه به روی آوری دولت به ارائه خدمات الکترونیک و سیستم اتوماسیون اداری، در حال حاضر با پيش آمدن مشكلات فوق الذكر، بسیاری از مکاتبات و مراجعات مردم در ادارات و نهادها با مشکل روبرو شده و انتظار می رود مسئولین به آشفتگی در این عرصه، پایان دهند.