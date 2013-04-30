لرستان سرزمین مردم حماسه آفرین/ مردم برای خلق حماسه سیاسی مصمم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی عصر سه شنبه در جریان دیدار خانواده های شهدا و ایثارگران استان لرستان با آیت الله نوری همدانی، با بیان اینکه همزمان با میلاد حضرت زهرا(س) آسمان لرستان با حضور آیت الله نوری همدانی شکوه و عظمت دیگری به خود گرفته است، اظهار داشت: با حضور این مرجع عالیقدر در لرستان شادمانی و سرور مردم مضاعف شده است.

وی با بیان اینکه مردم لرستان در محبت به اهل بیت عصمت و طهارت و همچنین تبعیت از ولایت و مرجعیت شیعه زبانزد است، افزود: جایگاه مرجعیت در مکتب تشیع بالاترین پایگاه معنوی و دینی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه مرجعیت مسئولیت سنگین رهبری و هدایت جامعه را به عهده دارند، بیان داشت: منزلت و جایگاه رفیعی برای مرجعیت در دین اسلام در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه مراجع تقلید علاوه بر تکالیف دینی مردم، در زمینه حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی و همچنین مقدرات سیاسی مردم تاثیر گذار هستند ادامه داد: در طول تاریخ در هر بحران و خطری که برای تشیع به وجود آمده مهم ترین قدرتی که توانسته به کمک مردم بیاید و خطر دشمن را دفع کند مرجعیت بوده است.

وی با بیان اینکه مصادیق تاریخی زیادی در این زمینه وجود دارد ادامه داد: امام خمینی(ره) به پشتوانه مردم نظام شاهنشاهی 2500 ساله را سرنگون کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه مراجع تقلید همواره همکار و پناهگاه مردم بوده اند و شاهد این موضوع آیت الله نوری همدانی است، بیان داشت: سخنان روشنگرانه آیت الله نوری همدانی در جریان قیام 19 دی و اشعار ماندگار ایشان نمونه ای از بصیرت بخشی مراجع شیعه است.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین تعلیم و تربیت طلاب، تشکیل مدارس و حوزه های علمیه، ساخت کتابخانه ها و موسسات دینی و ... را از مسئولیت های مراجع تقلید عنوان کرد و بیان داشت: در این زمینه نیز آیت الله نوری همدانی آثار گرانقدری را به جا گذاشته اند.

وی استقبال مردم خرم آباد از این مرجع عالیقدر را گوشه ای از دلبستگی مردم به مرجعیت دانست و بیان داشت: لرستان دارای علما، نخبگان، بزرگان و فرهنگ و تمدن دیرین و کهنی بوده است و همگان مردم این استان را به عنوان مدافع دین و مرجعیت می شناسند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه مبارزه مردم لرستان با ظلم و طاغوت، استعمار و استکبار به ویژه با رژیم شاهنشاهی و رضاخان قلدر در تاریخ ثبت شده است، ادامه داد: لرستان سرزمین مردم دلیر و حماسه آفرین است.

وی با بیان اینکه این مردم نیز امسال به ندای رهبر انقلاب اسلامی پاسخ خواهند داد بیان داشت: در سالجاری که از سوی رهبری به نام "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" نامگذاری شده است مردم لرستان مصمم هستند که حماسه سیاسی بزرگ دیگری خلق کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه مردم لرستان با تبعیت از فرامین رهبری در مسیر خلق حماسه و انتخاب رئیس جمهور اصلح حرکت می کنند افزود: مردم لرستان بر طریق ولایت ایستاده اند و بار دیگر با مشارکت گسترده و فراگیر در انتخابات ریاست جمهوری دشمنان اسلام، انقلاب و رهبری را مایوس و دل امام زمان و نایب بر حقش را شاد می کنند.